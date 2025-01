FPF altera horário do clássico entre Santos e Palmeiras pelo Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou o horário do clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2025.

O duelo estava agendado para as 19h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, dia 22 de janeiro. No entanto, irá ocorrer cerca de duas horas mais tarde, às 21h35. O local permanece o mesmo: Vila Belmiro.

Segundo a FPF, a mudança se dá por "ajuste de tabela".

Antes do clássico, Santos e Palmeiras disputam duas partidas pelo Paulistão de 2025. O Verdão faz sua estreia no Estadual daqui a pouco, a partir das 21h35, no Allianz Parque, diante da Portuguesa. Em seguida, a equipe de Abel Ferreira visita o Noroeste, no sábado, às 18h30, pela segunda rodada do torneio.

Pausa na @Copinha pra avisar: é noite de estreia no Allianz Parque! ???#AvantiPalestra pic.twitter.com/bwBjCnV0Eq ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 15, 2025

Já o Peixe inicia sua trajetória nesta temporada contra o Mirassol, às 21h30 desta quinta-feira, na Vila Belmiro. Na rodada seguinte, o time de Pedro Caixinha encara a Ponte Preta, em Campinas. O jogo está marcado para as 20h30 de domingo, no Moisés Lucarelli.