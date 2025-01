Fluminense leva gol de bicicleta, perde do Volta Redonda e continua sem vencer no Carioca

O Fluminense não conseguiu segurar o Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Na noite desta quarta-feira, com direito a gol de bicicleta de Mirandinha, no estádio Raulino de Oliveira, o time da capital foi derrotado por 1 a 0, amargando seu segundo jogo sem vitória no Estadual.

A história do jogo mudou em sua parte final. Quando parecia que o duelo não teria mais emoção, aos 41 minutos do segundo tempo, Marquinhos mandou para o meio da área de bicicleta, e novamente de bicicleta, Mirandinha mandou para o fundo do gol e colocou o time da casa à frente no placar. Os mandantes quase ampliaram novamente com Mirandinha, que, de fora da área, acertou a trave. Um final de jogo emocionante.

Com o resultado, o Fluminense estacionou em um ponto do empate sem gols com o Sampaio Corrêa e agora ocupa a nona colocação da tabela de classificação. Do outro lado, o Volta Redonda se recuperou após a derrota na estreia para o Madureira, por 2 a 0, e é o sétimo, com três.

O líder do Estadual até o momento é o estreante Maricá, que superou o Boavista também nesta quarta-feira, por 1 a 0, e foi a seis pontos. Mesmo placar do triunfo do Nova Iguaçu, vice-líder, com quatro, sobre o Sampaio Corrêa.

Buscando a primeira vitória na temporada, as equipes iniciaram a partida com bastante volume de jogo. Logo aos seis minutos, Ignácio lançou Freytes, que de primeira, mandou perto do gol defendido pelo Volta Redonda. A resposta do time da casa veio com Kelvin, que aos 16 minutos, tirou da defesa e mandou na rede, pelo lado de fora.

Por pouco, o meia Luciano Naninho não abriu o marcador para os mandantes, quando aos 22, bateu falta, a bola desviou em Ignácio e quase foi para o fundo do gol. Ao fim da etapa inicial, o Fluminense foi ao ataque e quase inaugurou o placar com Nonato, que aproveitou o bate e rebate, mas parou em Jean Drosny. No rebote, Paulo Baya também tentou, mas o paredão pegou mais uma e levou o jogo para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense criou boas jogadas principalmente com Riquelme, mas pecou na pontaria. A situação ficou ainda mais delicada aos 16, quando Manoel deu uma cotovelada em Gabriel Bahia, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com vantagem numérica, o Volta Redonda passou a se soltar mais em campo, mas assim como o adversário, não caprichou na finalização. Fora, é claro, no lance do gol da vitória, marcado por Mirandinha, de bicicleta.

As equipes já voltam suas atenções para a terceira rodada do Carioca 2025. No sábado, o Fluminense recebe o líder Maricá, em Moça Bonita, a partir das 19h. No dia seguinte, no mesmo palco, é a vez do Volta Redonda enfrentar o Bangu, às 20h.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 0 FLUMINENSE

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre (Heliardo), Robinho e Luciano Naninho (Caio Vitor); Kelvin (Mirandinha), Bruno Santos (Bruno Barra) e Chay (Marquinhos). Técnico: Rogério Corrêa.

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Guga (Wallace Davi), Manoel, Ignácio (Davi Schuindt) e Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago Henrique) e Isaque; Riquelme (Esquerdinha), Paulo Baya e João Neto (Rafael Monteiro). Técnico: Marcão (interino).

GOL - Mirandinha, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Santos, Pierre, Mirandinha, Wellington Silva (Volta Redonda); Thiago Henrique e Freytes (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Manoel (Fluminense).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano.

RENDA - R$5.815,00.

PÚBLICO - 5.175 torcedores.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).