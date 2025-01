Fair play financeiro é solução para o futebol brasileiro? Colunistas opinam

O fair play financeiro seria positivo para o futebol brasileiro? Os colunistas Mauro Cezar Pereira e Walter Casagrande opinaram sobre a questão no UOL News Esporte desta quarta (15).

De acordo com reportagem do UOL, grandes clubes brasileiros estão assustados com a inflação do mercado da bola e cogitam a implementação da regulamentação financeira.

Mauro Cezar: 'Fair play protege os clubes do buraco financeiro'

Tem que regulamentar, é evidente, até para a proteção dos clubes. A regulamentação financeira protegeria os clubes de aventureiros e irresponsáveis que colocam clubes tradicionais de grandes torcidas no buraco, mas as pessoas preferem viver essa ilusão.

Qual a situação do Botafogo hoje? Uma grande interrogação, ninguém sabe o que vai ser do Botafogo, não tem nenhuma solidez o projeto da SAF. O Atlético-MG virou SAF, se endividou, aí os benfeitores viraram donos do clube, ganhou em 2021 e o que mais aconteceu? Não tem solidez o projeto.

O Cruzeiro não fatura nem R$ 300 milhões no ano, como foi em 2023, e faz investimentos pesadíssimos desde o ano passado, não foi só agora não, qual a perspectiva do Cruzeiro? O Corinthians gasta mais do que arrecada, se endivida como ninguém e não ganha nenhum título relevante desde 2017.

Teve Botafogo e o Atlético-MG quebrando a sequência de Palmeiras e Flamengo, mas sem nenhuma base, nenhuma estrutura, mesmo sendo SAF. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil no ano retrasado, mas continua encalacrado com problemas — a distância do São Paulo para o Palmeiras é abissal.

Tirando esses momentos específicos em que o Atlético-MG e o Botafogo conseguiram sucesso ganhando duas competições no mesmo ano, é o Palmeiras e o Flamengo que têm vencido. Não tem outro caminho -- ou você se organiza, ou você fica nessa gangorra.

Mauro Cezar

Casagrande: 'Clubes precisam ter limite de gastos'

Sabe o que eu acho chato? O time que eu torço dever mais de R$ 2 bilhões, o buraco continuar aumentando e daqui a 10 anos falir e destruir a história do clube. Pode acontecer com essa questão de gastar sem se preocupar, sem o fair play financeiro.

Precisa ter uma lei que coloque um limite de gastos nos clubes — se você tem mais, você gasta até aquele limite; se você não tem, você vai gastar menos.

Olha o Corinthians e Botafogo, o que o torcedor do Botafogo sabe do time dele esse ano? Nada.

O Corinthians, o que o torcedor sabe do time dele? Ele sabe que nos últimos dois meses do ano passado o Corinthians jogou muito bem e ganhou nove partidas seguidas, mas tem dívidas enormes, toda hora aparece alguém bloqueando a conta, cobrando, empresário, ex-jogador. Enfim, a cada minuto, o Corinthians aumenta a dívida dele.

Com uma organização melhor, os times vão conseguir disputar títulos.

Casagrande

Casão: Cobrança da torcida do São Paulo em Oscar será muito grande

A cobrança do torcedor do São Paulo sobre Oscar será muito grande na volta do meia ao clube, afirmou o colunista Walter Casagrande.

O torcedor vai exigir do Oscar muito mais do que ele exige dos outros. É aquela coisa: 'vamos ver o que ele vai fazer. Saiu daquele jeito, virou as costas pra nós, e agora?'

Agora vai ter que correr, vai ter que fazer gol, vai ter que fazer um monte de coisa. A cobrança em cima do Oscar, do torcedor são-paulino, vai ser muito grande.

Casagrande

Oscar teve uma saída conturbada do São Paulo no início de sua carreira e falou sobre o tema em sua apresentação no Tricolor.

Na opinião de Casagrande, o meia vai precisar de tempo para entrar no ritmo do futebol brasileiro após quase uma década no futebol chinês.

São nove anos de futebol chinês. São nove anos num campeonato com pouca competitividade, que não dá para comparar com o futebol brasileiro, muito distante disso.

Isso é normal, não é só o Oscar, qualquer um que fique nove anos jogando num tipo de campeonato, você se habitua àquele ritmo, àquela intensidade, àquele estilo de jogo. E aí você vai para um que exige muito mais, você demora um pouco pra entrar no ritmo.

Casagrande

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra