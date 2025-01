Escalação do Santos: Caixinha comanda último treino antes de estreia no Paulista

O Santos está pronto para estrear no Campeonato Paulista de 2025. Nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, o técnico Pedro Caixinha comandou a última atividade antes do duelo com o Mirassol.

O português deve fazer algumas mudanças em relação ao time que perdeu o jogo-treino para o Athletic-MG, na última semana. Uma das principais novidades é Yeferson Soteldo de meia.

No ataque, quem deve ganhar espaço é Lucas Braga. Já no meio de campo, Tomás Rincón deve ser o escolhido, deixando João Schmidt no banco.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Rincón, Pituca e Soteldo: Lucas Braga, Wendel e Guilherme.

Uma ausência certa é a do atacante Willian Bigode. O veterano teve uma lesão na parte posterior da coxa direita.

Em compensação, os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, além do lateral Leo Godoy e o meia-atacante Thaciano, integram normalmente os treinamentos com o grupo e estão à disposição de Caixinha para a primeira rodada do Estadual.

O Santos recebe o Mirassol a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, na Vila Belmiro.