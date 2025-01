Embalado, Corinthians tem grupo com novato da Série A e goleiro recordista

"O meu melhor ainda não chegou". A frase, escrita pelo holandês Memphis Depay, enche os corintianos de esperança. Aumenta a certeza de que o embalo do Brasileiro, com nove vitórias seguidas, sob o comando de Ramón Diaz, não terminou.

Seu rival mais duro no Grupo A do Paulistão é o Mirassol, novo integrante da Série A e que vem com reforços veteranos e novo treinador. Mas vale lembrar: os times do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase, só no mata-mata.

O Botafogo, que escapou do rebaixamento, vem com o mesmo treinador e com elenco renovado. A Inter de Limeira tem esquema 3-5-2 e goleiro recordista, com mais de 600 minutos sem sofrer gols.

Veja a análise dos times do Grupo A:

BOTAFOGO - O Botafogo manteve o treinador Márcio Zanardi, que chegou na 29° rodada da Série B do Brasileiro e conseguiu evitar o rebaixamento. O elenco, porém, sofreu grande reformulação. Manteve o lateral Jean Victor e os atacantes Toró, Alexandre Jesus e Douglas Baggio. Trouxe os pontas Jonathan Cafu e Silvinho, além do meia argentino Alejo Dramisino e de dois zagueiros com o mesmo nome: Alisson e Alisson Cassiano, ambos do Sport.

CORINTHIANS - Teve um ano ruim em 2024, mas recuperou-se no final, principalmente a partir da chegada do holandês Memphis Depay, que se entrosou muito rapidamente com Garro e Carrillo. Yuri Alberto cresceu muito e foi artilheiro do Brasileiro, junto com Alerrandro, do Vitória. O time busca a contratação de Gabriel Paulista, que jogou no Valencia.

INTER DE LIMEIRA - A Inter manteve o treinador Felipe Conceição e seu esquema 3-5-2, com destaque para o zagueiro Gui Mariano, que comanda o trio, completado por Carlão e Roberto Rosa. No gol, está André Luis, que ficou 614 minutos seguidos sem sofrer gols na Série D. Os laterais são J.P. Galvão e Leocovick. A diretoria ainda busca um meia, para brigar por uma posição com Albano. Os volantes são Flávio e Bernardo, e os atacantes são Alex Sandro e Rafael Silva. A Inter perdeu um jogo treino para o Rio Claro por 4 a 1.

MIRASSOL - O Mirassol conseguiu o acesso para a Série A, mas perdeu o treinador. Mozart preferiu disputar a Série B com o Coritiba. Foi substituído por Eduardo Barroca, que não tem títulos no currículo. O elenco foi reforçado com jogadores veteranos, como o lateral esquerdo Reinaldo, que estava no Grêmio, o zagueiro David Braz e o atacante Clayson. Trouxe também o volante Rony, revelado pelo Corinthians. A meta do time é fazer um campeonato seguro, no mínimo passar pela primeira fase e, depois, fazer ajustes para a Série A do Brasileiro.