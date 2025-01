Dana White mostra confiança na realização da luta Jon Jones vs Tom Aspinall

Atualmente, a luta entre Jon Jones e Tom Aspinall é uma das grandes novelas do MMA e deixa uma parcela dos fãs e profissionais do esporte incerta sobre sua realização no UFC. No entanto, Dana White, ao que parece, tem a situação controlada. Tanto que o presidente da organização se mostrou confiante de que os principais nomes do peso-pesado vão finalmente se enfrentar em 2025.

De um lado, o inglês, sonhando em ser o melhor peso-pesado do MMA, desafia o campeão linear da categoria constantemente. Do outro, o americano minimiza a importância do dono do título interino da divisão no esporte e nega ter qualquer vontade de enfrentá-lo. Mas, apesar da clara divergência entre as partes, Dana indicou existir uma negociação em andamento para a superluta Jones vs Aspinall sair do papel.

Mais do que isso, o cartola escancarou seu otimismo, projetando um desfecho favorável para a novela no peso-pesado do UFC. Vale destacar que, em dezembro, Dana chegou a garantir que Jon Jones vs Tom Aspinall acontecerá na atual temporada e classificou a superluta entre os campeões linear e interino da categoria como prioridade na companhia.

"Estamos trabalhando e falando sobre isso. Já falei que estou muito confiante de que a luta vai acontecer esse ano. Nada está segurando isso. É apenas uma questão de concluir isso. Não é tão fácil fazer esse tipo de luta, como as pessoas pensam que é. Elas levam tempo, mas vamos conseguir", declarou o cartola ao participar do programa 'The Jim Rome Show'.

Exigência de Jon Jones

Apesar de dizer não para Tom Aspinall constantemente, Jon Jones, ciente do interesse de parte da comunidade do MMA na realização da superluta entre eles, informou que só toparia enfrentá-lo se o UFC lhe oferecesse uma quantia exorbitante de dinheiro. Disposto a fazer o aguardado combate virar realidade, Dana White pode atender o pedido de 'Bones'.