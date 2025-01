Dez curiosidades que você talvez não saiba sobre o Paulistão

O Paulistão 2025 tem largada na noite desta quarta (15) e vai para a sua 136ª edição. Confira dez curiosidades sobre o Estadual que clama ser o maior do país.

Curiosidades Paulistão

Luxemburgo é o técnico mais vitorioso da história do campeonato. O treinador de 72 anos foi nove vezes campeão paulista e é o recordista de títulos. Luxa conquistou a taça no comando de quatro clubes diferentes: Bragantino (1), Corinthians (1), Palmeiras (5) e Santos (2). Ele está sem clube e não disputa o Paulistão desde que foi campeão pela última vez, com o Alviverde, em 2020.

Pelé é o maior artilheiro e foi goleador 11 vezes, sendo nove consecutivas... —entre 1957 e 1965. O Rei do Futebol marcou 466 gols em 18 edições que disputou, tendo balançado as redes em 255 das 410 partidas em que esteve em campo no Estadual.

Pelé em ação pelo Santos em 1968 Imagem: Wally McNamee/CORBIS/Corbis via Getty Images

E também é o recordista de gols em uma mesma partida e edição. Pelé balançou a rede oito vezes na goleada do Santos por 11 a 0 sobre o Botafogo-SP, em 1964, e chegou a marcar 58 gols na edição de 1958. Ao todo, o ex-atacante marcou 37 hat-tricks no torneio.

Último time que desbancou grandes está fora. Campeão em 2014, quando bateu o Santos na final, o Ituano disputa a série A2. Depois daquele ano, só um dos quatro mais tradicionais clubes do estado se sagraram campeões. A melhor campanha do time de Itu desde então foi a quarta colocação em 2023.

Time 11 vezes campeão sumiu do mapa. O Club Athletico Paulistano dominou o torneio no início do século 20, durante a era amadora. Venceu o torneio pela primeira vez em 1905 e levou mais dez taças até o final dos anos 1920. No entanto, o time deixou de competir no futebol por discordâncias sobre o profissionalismo do esporte, e atualmente só funciona como clube social.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Botafogo Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Palmeiras busca quebrar tabu centenário. Desde a sua primeira edição, em 1902, o Paulistão só teve um tetracampeão: justamente o Paulistano, que levou o título consecutivamente entre 1916 e 1919. Atual tricampeão, o Palmeiras repetir o feito após mais de 100 anos e se tornar o primeiro tetra da era profissional.

Edição de 2025 tem maioria "virgem"... Dos 16 participantes da elite paulista neste ano, nove nunca levantaram uma taça do torneio. São eles: Água Santa, Botafogo-SP, Guarani, Mirassol, Noroeste, Novorizontino, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

E um quase novato. O Velo Clube "estreia" no Paulistão após 45 anos. Até então, a única participação do time de Rio Claro na primeira divisão estadual havia sido em 1979, ano em que acabou rebaixado.

O Paulistão não tem semifinais com os quatro grandes desde 2019. Aquela edição marcou a última vez que Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo chegaram juntos à penúltima fase. Desde então, pelo menos um deles ficou fora —em 2023, apenas o Palmeiras avançou à semi.

Maior campeão vive jejum de cinco anos. Com 30 títulos estaduais no currículo, o Corinthians conquistou o torneio pela última vez em 2019. O clube do Parque São Jorge foi derrotado pelo arquirrival Palmeiras na decisão do ano seguinte, parou na semifinal em 2021 e 2022, e ficou fora da semi nas duas últimas edições.