Cruzeiro derrota o Minas e abre vantagem na liderança da Superliga masculina de vôlei

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 13ª rodada da Superliga masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro enfrentou o Minas na Arena UniBH, venceu por 3 sets a 2 (26/24, 23/25, 18/25, 25/16 e 15/12) e abriu vantagem na liderança da competição.

Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos 34 pontos, na primeira colocação, e aumentou sua vantagem de somados em relação ao Minas, que se encontra na segunda posição, agora com 30 pontos.

O Cruzeiro volta às quadras na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília), quando encara o São José. No mesmo dia, mas às 18h, o Minas enfrenta o Joinville. Ambos os duelos serão válidos pela 14ª rodada da Superliga masculina de vôlei.

VITÓRIA DO LÍDER! O clássico é azul!!

Sada Cruzeiro vira o jogo e bate Itambé Minas por 3 a 2 diante da Arena lotada por cruzeirenses em BH!

Última parcial: 15/12. VALEU, NAÇÃO! VALEU, CRAQUES! pic.twitter.com/ekdd2lqNYj ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) January 16, 2025

No primeiro set, etapa mais equilibrada do jogo, o Cruzeiro soube se impor e, com uma diferença de apenas dois pontos (26 a 24), saiu na vantagem. Já no segundo set, o Minas se recuperou e igualou tudo ao vencer pelo placar de 25 a 23.

O Minas virou o placar no terceiro set, quando se destacou com sua defesa sólida e triunfou por 25 a 18. Já o quarto set foi vencido pelo Cruzeiro, que dominou o Minas e foi mais eficiente nos saques, levando para a última etapa com o placar de 25 a 16.

No tie-break, o Cruzeiro saiu em desvantagem e o placar chegou a ficar 12 a 7 para o Minas. No entanto, o Cabuloso reagiu e, de virada, selou a vitória por 15 a 12.