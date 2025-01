Courtois ficará no banco do Real Madrid em jogo da Copa do Rei

Carlo Ancelotti confirmou que o goleiro Courtois descansará no jogo do Real Madrid válido pelas oitavas de final da Copa do Rei contra o Celta Vigo, nesta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília).

O Real Madrid entrará em campo com apenas dois dias de treinos após retornar da Arábia Saudita, onde disputou a final da Supercopa da Espanha e sofreu uma goleada de 5 a 2 para o Barcelona. O treinador Carlo Ancelotti não contará com Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo e optou por descansar o goleiro Courtois. Lunin assumirá a titularidade.

Na coletiva de imprensa pré-jogo, Ancelotti anunciou os convocados para a partida. "Algo pode mudar, mas no geral penso que a ideia é colocar o melhor elenco possível em campo", disse o comandante.

Também há a possibilidade de Luka Modric e Vinícius Júnior jogarem a partida contra o Celta.

O Real vem de vitória na Copa do Rei contra o Deportiva Minera por 5 a 0. Se vencer contra o Celta Vigo, avançará para as quartas de final. O adversário seria o vencedor do confronto entre Athletic Bilbao e Osasuna, que também ocorrerá nesta quinta-feira (às 15h).