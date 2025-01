Corinthians: Romero vê Garro 'cada vez melhor' após episódio na Argentina

Romero afirmou que o companheiro de Corinthians Rodrigo Garro está "cada vez melhor" após o acidente na Argentina que culminou na morte de um motociclista. O meia alvinegro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intensão de matar.

Ele está cada vez melhor. É claro que o momento que ele está passando não é bom. O grupo está apoiando, todo mundo falando com ele. Eu sou mais próximo, claro que trato de ajudar no dia a dia, mas com o tempo ele vai melhorando. Romero, atacante do Corinthians

Agora ele [Garro] está com uma pequena lesão no joelho. Temos que ressaltar que no ano passado ele jogou praticamente seis meses machucado. Não podia jogar, mas jogava porque queria ajudar. Hoje, repercute essa lesão.

O meio-campista argentino trata uma tendinopatia patelar no joelho direito desde dezembro de 2024. Ele convive com um desconforto no local desde abril.

O acidente na Argentina

Rodrigo Garro dirigia seu carro quando bateu com uma moto. O meio-campista argentino estava acompanhado do também jogador Facundo Castelli, do Emelec-EQU, velho amigo dos tempos de Instituto de Córdoba, na madrugada do dia 4 de janeiro.

O motociclista Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, morreu após a batida. Garro e Facundo Castelli não tiveram ferimentos causados pelo acidente.

O jogador do Corinthians ficou algumas horas detido, prestou depoimento, mas foi liberado. O episódio foi relatado, em um primeiro momento, como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Garro ficou muito abalado com o acontecido. O meio-campista, que completou 27 anos justamente no dia do acidente, ficou com a família após a liberação.

Teste de alcoolemia indicou presença de álcool no sangue de Garro. Segundo as autoridades argentinas, o meio-campista apresentava cerca de 0,5 grama no organismo — a tolerância é zero na Argentina.

Procurador-geral da província de La Pampa, onde aconteceu o acidente, explicou a liberação de Garro. À CNN Brasil, Armando Agüero afirmou que o meia foi solto por não apresentar intenção de fugir, ser morador do local e manter contato com as autoridades.

Corinthians manteve contato com o entorno de Garro. O clube informou que tem acompanhado o caso e que Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Vinícius Cascone, diretor jurídico, têm falado com os advogados do atleta e familiares.

Garro foi indiciado por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar), segundo a imprensa argentina. A audiência foi realizada no dia 5 de janeiro, em La Pampa, na Argentina, e o meio-campista prestou novo depoimento.

De acordo com o procurador-geral da província de La Pampa (ARG) Armando Aguero, o agravante só aconteceria caso o teor alcoólico ultrapassasse um grama por litro de sangue. A declaração foi em entrevista ao portal argentino En Boca de Todos HD.

O Ministério Público argentino não impôs qualquer restrição para o atleta deixar a Argentina por não haver "perigos processuais". Ele, porém, teve a carteira de habilitação suspensa.

O advogado de Garro afirmou que um documento assinado pelo Corinthians contribuiu para que o jogador não fosse impedido de deixar a Argentina. David Diván informou que o clube se comprometeu a facilitar o traslado de Garro caso o meia seja convocado para depor novamente no Tribunal de General Pico.

O jogador aguarda a data do julgamento, ainda não divulgada pelo Ministério Público. Enquanto isso, Garro está liberado para seguir suas atividades no futebol brasileiro.

Caso seja condenado, Garro pode ter pena de dois a cinco anos de prisão. Ele também pode ser proibido de dirigir por cinco a dez anos.

O promotor Francisco Cuenca confirmou que a vítima testou positiva para cocaína, maconha e álcool em exames toxicológicos. Nicholas também tinha a carteira de habilitação suspensa desde setembro de 2022.