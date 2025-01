Corinthians não vence o RB Bragantino em Bragança Paulista desde 2022; veja retrospecto recente

O Corinthians estreia na temporada nesta quinta-feira, contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Jogando no local, o Timão não sabe o que é vencer o Massa Bruta desde 2022.

A última vitória foi válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, que era comandado na época pelo português Vitor Pereira, derrotou os donos da casa por 1 a 0, com gol de Renato Augusto.

Após o triunfo, o Alvinegro Paulista visitou o RB Bragantino em outras três ocasisões e foi derrotado em todas pelo placar de 1 a 0. Os jogos foram válidos pelo Paulista de 2023 e os Brasileiros de 2023 e 2024.

Vale lembrar que, na última vez que atuou na condição de visitante contra o Massa Bruta, o Corinthians venceu. No entanto, o confronto ocorreu em Ribeirão Preto e não em Bragança. O Timão ganhou este jogo, válido pela ida das oitavas de final da Sul-Americana, por 2 a 1.

Desde que o Bragantino foi adquirido pela empresa Red Bull, em 2020, o Corinthians jogou em Bragança Paulista sete vezes. A equipe somou apenas uma vitória, além de três empates e três derrotas.

A estreia no Paulista está marcada para às 19h30 (de Brasília). O Corinthians integra o Grupo A do Estadual, com Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.