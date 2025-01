Corinthians finaliza preparação para a estreia no Paulista; veja baixas e provável escalação

O elenco do Corinthians realizou na tarde desta quarta-feira o último treino antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O grupo participou de um jogo-treino contra o União Barbarense no período da manhã e realizou mais atividades no gamado pela tarde.

O atacante Memphis Depay não foi ao campo nesta quarta, pois está realizando um trabalho de carga. Os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique também não foram registrados.

O lateral esquerdo Diego Palacios e o volante Maycon, que sofreram grave lesões no joelho em 2024, treinaram com os companheiros. O primeiro deve estar à disposição da comissão técnica para o jogo desta quinta.

O Romero vai conceder entrevista coletiva em poucos minutos no CT Dr. Joaquim Grava! ?? Acompanhe AO VIVO ?? https://t.co/yYHe0YsBnd#VaiCorinthians pic.twitter.com/2gGTUbO2Ll ? Corinthians (@Corinthians) January 15, 2025

Para a partida em Bragança, a tendência é que o técnico Ramón Díaz mande a campo um time alternativo, priorizando os atletas mais "frescos" fisicamente. A ideia passa por não desgastar jogadores em um calendário tão apertado, como o de janeiro.

Assim, o provável Corinthians para o duelo tem: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, João Pedro Thoca e Diego Palacios (Hugo); José Martínez, Alex Santana e Igor Coronado; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

O Timão, vale lembrar, não conta com Breno Bidon (convocado para a Seleção Brasileira sub-20) e Rodrigo Garro (lesão no joelho direito).

A bola rola entre RB Bragantino e Corinthians nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.