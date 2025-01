Corinthians começa Paulistão mais pronto que o Palmeiras, diz PVC

O Corinthians começa o Paulistão 2025 mais pronto do que o atual tricampeão Palmeiras, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Palmeiras é candidatíssimo, mas é muito difícil ser tetracampeão. Só tem um tetracampeão na história, que é o Paulistano de 1919, mas não foi tetracampeão único, porque em 1916 ele ganhou o campeonato por uma liga e o Corinthians, por outra.

Então, o Palmeiras pode conseguir um feito único, mas é tão raro, tão raro, que eu só vou acreditar quando acontecer. Eu acho que o Corinthians começa mais pronto.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que o principal reforço do Verdão para 2025 até então, o atacante Paulinho, que se recupera de fratura na tíbia, não está à disposição de Abel Ferreira no Paulistão.

O Corinthians está mais pronto do que o Palmeiras nesse momento, o que é engraçado, porque o Palmeiras que investiu pesado, mas um dos investimentos não joga, que é o Paulinho.

O Paulinho não está inscrito no estadual porque deve voltar na última semana de março, e o campeonato termina dia 23 de março. Então tem essa dificuldade, será um campeonato difícil.

Paulo Vinícius Coelho

O Paulistão 2025 terá transmissão ao vivo e com imagens do Canal UOL.

