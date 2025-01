Corinthians atrasa o pagamento da premiação da Libertadores feminina para jogadoras e funcionários

O Corinthians atrasou o pagamento da premiação da Libertadores feminina para jogadoras e funcionários. O clube conquistou o torneio no dia 19 de outubro e, desde então, a diretoria não recompensou as atletas e os profissionais do departamento com o bônus previamente acordado

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o atraso tem relação com os sucessivos bloqueios que o clube tem sofrido na Justiça. O último foi do empresário André Cury, que encontrou uma brecha no Regime Centralizado de Execuções (RCE), plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais.

A diretoria do Corinthians mantém contato com as jogadoras e os funcionários, mas não foi passado até o momento um prazo para o pagamento ser realizado, por se tratar de uma situação de bloqueio financeiro.

A Gazeta Esportiva apurou que o atraso e a falta de prazo para a quitação têm gerado desconforto em algumas atletas, apesar de entenderem a situação financeira delicada que o Corinthians atravessa. Mesmo com a dificuldade de fluxo de caixa com a qual o Timão lida, os salários das jogadoras estão em dia.

Ao vencer o pentacampeonato da Libertadores, que foi disputada no Paraguai, o clube embolsou da Conmebol a premiação recorde de US$ 2,05 milhões (cerca de 11,6 milhões de reais na cotação da época).

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não anunciou as datas do calendário do futebol feminino em 2025, mas o elenco do Corinthians já se apresentou e trabalha normalmente no centro de treinamento.

Para esta temporada, o Corinthians perdeu nove jogadoras: Isabela, Ju Ferreira, Fernanda, Carol Tavares, Millene, Mary Camilo, Jheniffer, Yasmin e Gabi Portilho.

Por outro lado, até o momento, o clube acertou as chegadas de: Andressa Alves, Leticia Teles, Juliana Passari, Juliete, Dayana Rodriguez, Ariel, Thais Regina e Letícia Monteiro.