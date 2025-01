Comissão do Corinthians volta atrás, e garotos da Copinha não serão relacionados contra Bragantino

Na noite desta quarta-feira, após a classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copinha, Orlando Ribeiro, técnico do sub-20 do Timão, afirmou que nenhum dos atletas da categoria será relacionado para a estreia do Alvinegro no Campeonato Paulista.

"O profissional achou melhor eles (atletas sub-20) ficarem focados na taça São Paulo (Copinha). Eles estão atentos, assistindo os jogos, sabem do que vão precisar. Para hoje, o que chegou para a gente depois do jogo, é para os meninos ficarem focados na taça São Paulo, então nenhum deles vai para Bragança", declarou o treinador.

Como apurado anteriormente pela reportagem da Gazeta Esportiva, a ideia inicial da comissão técnica comandada por Ramón Díaz era promover alguns jogadores que atualmente representam o Corinthians na Copinha. Dentre os jovens cotados, estavam o atacante Gui Negão e o lateral direito Caipira.

Agora os planos são outros e, no momento, todos os atletas da categoria focarão na conquista da maior competição de base do país, cujo o Alvinegro é o maior campeão, com 11 troféus erguidos.

Gui Negão se destacou nas categorias sub-17 e sub-20 ao longo de 2024, mas faz Copinha tímida até o momento. O jogador participou de quatro jogos, todos como titular, e ainda busca seu primeiro gol. Já Caipira, que nunca foi relacionado junto ao elenco profissional do Timão, participou de quatro partidas em 2025 e contribuiu com duas assistências.

A tendência é que o Corinthians entre em campo com um time modificado contra o Red Bull Bragantino, priorizando atletas mais "frescos" fisicamente. A bola rola nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.