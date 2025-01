Ponte faz jogo heroico com um a menos e bate Novorizontino fora de casa

Com um jogador a menos desde os 33 minutos do primeiro tempo, a Ponte Preta começou o Paulistão com o pé direito. Jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi, o time de Campinas visitou o Novorizontino e com um golaço de Maguinho, superou o rival por 1 a 0, em um jogo emocionante.

Com o resultado, além de quebrar uma sequência de quatro jogos sem vencer o adversário, a Ponte Preta foi a três pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo D, que ainda conta com Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.

Já o Novorizontino começa o estadual na lanterna do Grupo C. O líder é o Noroeste, com três. A chave ainda conta com São Paulo e Água Santa, que não estrearam.

O duelo do interior em Novo Horizonte não entregou muita emoção na etapa inicial. Os donos da casa levaram mais perigo nos minutos iniciais, mas sem conseguir chegar com objetividade na definição das jogadas.

O domínio do Novorizontino aumentou aos 33, quando o volante Dudu, da Ponte Preta, que havia recebido o primeiro amarelo aos 16, deu um carrinho em Luís Oyama, recebeu outro amarelo e foi expulso. Porém, mesmo com vantagem numérica, os mandantes não conseguiram furar a marcação adversária, e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino voltou mais ligado, e logo no primeiro minuto, quase abriu o marcador com Marlon, que mandou no ângulo, mas Diogo Silva salvou. O time da casa ainda teve mais duas chances com Pablo Dyego, mas em ambas, o atacante mandou para fora, o que custou caro.

Aos 16, Léo Oliveira tocou para Maguinho, que da entrada da área, mandou por cobertura, sem chances para Jordi, e abriu o placar para a Ponte Preta. Após sofrer o gol, o Novorizontino se lançou ao ataque, mas novamente seguiu pecando na finalização. A melhor chance surgiu aos 34, quando no bate e rebate, a bola bateu na trave.

Aos 44 minutos, Rodrigo Soares cruzou com muita curva e a bola foi na direção do gol, mas Diogo Silva fez a defesa. Porém, a pressão não surtiu efeito e o time de Campinas conseguiu segurar a vitória.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a próxima rodada do Paulistão. No sábado, o Novorizontino vai até o Canindé para encarar a Portuguesa, a partir das 20h30, no último jogo do estádio antes de sua reforma. No dia seguinte, é a vez da Ponte Preta encarar o Santos, no mesmo horário, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 PONTE PRETA

NOVORIZONTINO - Jordi; Patrick, Rafael Donato (Rodrigo Soares) e César Martins; Igor Formiga, Luís Oyama, Marlon e Patrick Brey (Léo Tocantins); Waguininho, Pablo Dyego e Vitinho (Airton Moisés). Técnico: Eduardo Baptista.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Maguinho (Lucas Cândido), Saimon, Artur e Danilo Barcelos; Emerson, Dudu, Léo Oliveira, Serginho (Éverton Brito) e Pedro Vilhena (Pacheco); Jean Dias (Danrlei, depois Castro). Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Maguinho, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Waguininho e Pablo Dyego (Novorizontino); Maguinho (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Dudu (Ponte Preta).

ÁRBITRA - Daiane Muniz.

RENDA - R$ 21.330,00.

PÚBLICO - 1.418 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).