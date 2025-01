Com gol relâmpago, São Paulo empata com o Cruzeiro em 1ª teste do ano

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos EUA, pela FC Series, torneio amistoso que serve de preparação para os clubes brasileiros. Matheus Pereira abriu o placar para o Cabuloso logo aos 30 segundos de partida. Luciano, pouco antes do intervalo, deixou tudo igual para o Tricolor no jogo que marcou a reestreia de Oscar pelo clube do Morumbi.

Nesta quarta-feira, o técnico Luis Zubeldía resolveu levar a campo um time misto. Parte dos atletas considerados titulares disputou o primeiro tempo e a outra parte a etapa complementar. Já o Cruzeiro preferiu usar força máxima na primeira metade do jogo e contar com uma formação considerada reserva no segundo tempo.

O São Paulo volta a entrar em campo pela FC Series no próximo domingo, contra o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 17h (de Brasília). Já o Cruzeiro terá pela frente o clássico contra o Atlético-MG, no Inter&Co Stadium, em Orlando, no mesmo horário.

Gol relâmpago

O Cruzeiro abriu o placar com 30 segundos de jogo. Sabino errou na saída de bola, entregando para Lucas Romero, que acionou Matheus Pereira na entrada da área. O camisa 10 dominou e bateu firme, no cantinho, sem chances para o goleiro Rafael, marcando um gol relâmpago em Orlando.

São Paulo acorda e empata

A partir daí o São Paulo tomou as rédeas do jogo e passou a ameaçar mais que o adversário. A primeira oportunidade de gol do Tricolor aconteceu aos 22 minutos, quando André Silva recebeu cruzamento de Igor Vinícius e subiu mais alto que a zaga do Cruzeiro, mandando próximo à meta defendida por Cássio.

Mais tarde, aos 26, o goleiro cruzeirense teve de trabalhar para evitar o empate. Lucas limpou a marcação, chegou na linha de fundo e cruzou para Luciano chegar cabeceando, exigindo boa defesa de Cássio. No rebote, Moreira também completou de cabeça, mas mandou por cima do travessão.

O gol do São Paulo aos poucos estava amadurecendo, mas só saiu mesmo aos 45 minutos, pouco antes do intervalo. Ferreira achou um ótimo passe por elevação para Luciano, que apareceu nas costas da zaga e, com um leve desvio, "matou" o goleiro Cássio, que ainda desviou na bola, mas não evitou que ela morresse no fundo das redes, amargando o empate do Tricolor.

Segundo tempo

No segundo tempo tanto o São Paulo quanto o Cruzeiro trocaram seus 11 jogadores em campo. A diferença é que enquanto o Tricolor contou com alguns de seus principais nomes na etapa complementar, como Oscar, Calleri, Alisson e Pablo Maia, o Cabuloso teve em campo a formação considerada reserva.

Assim, o São Paulo conseguiu manter a superioridade no jogo. A primeira boa oportunidade para o Tricolor virar o jogo aconteceu aos 14 minutos, quando Oscar tabelou com Calleri, mas a bola sobrou para William Gomes, que bateu rápido, para fora.

William Gomes teve outra grande chance aos 26, saindo cara a cara com o goleiro do Cruzeiro e vendo o adversário bloquear seu arremate. No minuto seguinte, Erick decidiu experimentar da entrada da área, batendo colocado, buscando o ângulo, mas Léo Aragão fez outra grande defesa para manter a partida empatada.

Apesar do volume de jogo apresentado no segundo tempo, o São Paulo não conseguiu ir às redes pela segunda vez na partida e acabou tendo de se conformar com o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro em Orlando.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 1 X 1 SÃO PAULO

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA)



Data: 15 de janeiro de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Tori Penso



Assistentes: Ryan Graves e Jeremy Smith

Gols: Matheus Pereira ao 1 do 1ºT (Cruzeiro); Luciano, aos 45 do 1ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: William, João Marcelo, Peralta (Cruzeiro); Oscar (São Paulo)

CRUZEIRO: Cássio (Léo Aragão); William (Fagner), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), João Marcelo (Villalba) e Marlon (Kaiki Bruno); Romero (Walace) (Peralta), Matheus Henrique (Lucas Silva), Eduardo (Bolasie) e Matheus Pereira (Christian); Dudu (Maquinhos) e Gabigol (Tevis).



Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO: Rafael (Jandrei); Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda (Ruan), Sabino (Alan Franco) e Moreira (Enzo Díaz); Luiz Gustavo (Alisson), Marcos Antônio (Pablo Maia) (Santiago Longo) e Luciano (Erick); Lucas (Oscar), Ferreira (William Gomes) e André Silva (Calleri).



Técnico: Luis Zubeldía.