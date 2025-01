Com gol de Pedro Raul, Corinthians goleia a União Barbarense em jogo-treino

Um dia antes da estreia no Paulistão 2025, o Corinthians goleou a União Barbarense, em jogo-treino realizado no CT Joaquim Grava. O Timão superou nesta quarta-feira o adversário, que disputa a Segunda Divisão do Estadual, por 4 a 1.

Destaque para o gol marcado por Pedro Raul. Contratado no ano passado, o jogador não balança as redes em uma partida oficial desde o dia 9 de abril e tenta recuperar o espaço no elenco. Yuri Alberto e Kayke também balançaram as redes para o Timão na movimentação.

Segundo informações da Itatiaia, os jogadores de linha que iniciaram o teste foram Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Ryan e Igor Coronado; Yuri Alberto e Pedro Raul. O goleiro Hugo Souza e o atacante Memphis Depay não estiveram no jogo-treino, assim como o meia Garro, que está lesionado.

Na estreia do Paulistão, o Corinthians enfrenta o Bragantino nesta quinta-feira. A partida será disputada na cidade de Bragança Paulista, a partir das 19h30.