Com garotos da base e sem Maycon, Corinthians divulga inscritos para o Campeonato Paulista; veja

O Corinthians divulgou na noite desta quarta-feira todos os inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. A comissão técnica, chefiada por Ramón Díaz, optou por relacionar diversos garotos das categorias de base e, pelo menos de início, o treinador não conta com Maycon.

A lista de relacionado para o Paulista é dividida em A e B. A primeira permite a inscrição de até 30 jogadores e precisa ser enviada à FPF até o dia 11 de fevereiro, pensando na primeira fase do Estadual. Já a segunda é composta somente por garotos da base e é ilimitada.

Na Lista A, por exemplo, a grande surpresa é a presença do meia Luiz Eduardo, de apenas 17 anos. Outros atletas que estão disputando a Copinha, como Kauê, Caipira, Denner, Fernando Vera, Bahia e Gui Negão, estão na lista B.

Já a ausência de Maycon se deve ao fato de seu contrato ainda não ter sido protocolado na FPF. O atleta treina com o grupo normalmente, mas o clube ainda resolve detalhes contratuais com o Shakhtar Donetsk antes de oficializar a renovação de seu empréstimo.

Abraçado por Yuri Alberto, Maycon chegando para treinar também. #GazetaTimao pic.twitter.com/gz8eFORxHj ? Iúri Medeiros (@iurimedeiros13) January 15, 2025

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. A tendência é que Ramón Díaz mande a campo um time alternativo, com vários garotos do sub-20 no banco de reservas.

Veja os inscritos do Corinthians para o Paulista:

Lista A

Goleiros



Hugo Souza



Matheus Donelli

Laterais



Diego Palacios



Hugo



Matheus Bidu



Matheuzinho

Zagueiros



André Ramalho



Cacá



Félix Torres



Gustavo Henrique



João Pedro

Meias



Alex Santana



André Carrillo



Charles



Igor Coronado



José Martínez



Luiz Eduardo



Raniele



Rodrigo Garro



Ryan

Atacantes



Héctor Hernández



Memphis



Pedro Raul



Romero



Talles Magno



Yuri Alberto

Lista B

Goleiros



Cadu



Felipe Longo



Kauê

Laterais



Caipira



Denner



Léo Mana

Zagueiros



Fernando Vera



Renato

Meias



Bahia



Breno Bidon

Atacantes



Gui Negão



Kayke