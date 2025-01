Casares diz que se surpreendeu com fala de Leila: 'Um descuido'

O presidente Julio Casares, do São Paulo, classificou a fala da presidente Leila Pereira, do Palmeiras, como um descuido. O mandatário, em entrevista exclusiva ao UOL, afirmou ter ficado surpreso ao saber que a comandante alviverde classificou uma pré-temporada nos EUA como uma "viagem para dirigente passear".

O que ele falou?

Sem tempo para passear. "Temos (uma relação). Eu me surpreendi. Não tem mágoa nenhuma, tanto que nossa resposta foi no sentido de que não falo de outra instituição e é verdade. Tenho tantos problemas para cuidar e objetivos que não tenho tempo para passear. Sou muito ativo no que faço, por isso estou na rede social de forma ampla. Na verdade, nosso compromisso é trabalhar para o bem do futebol e eu falar de outra instituição, não estou fazendo o bem para o futebol."

Leila Pereira e Julio Casares, presidentes de Palmeiras e São Paulo Imagem: Anderson Lira/Ag. Estado

Descuido de Leila. "Acredito que foi o momento de um descuido, mas não senti esse problema para o São Paulo. Como ela generalizou que serve para 'dirigentes passearem', aqui tem dirigentes sérios. Estava falando com o Pedrinho, dono do Cruzeiro, o Bap que foi eleito no Flamengo, o Sérgio, presidente do Atlético-MG. O Fortaleza também fará jogo por aqui. Quem foi convidado deve ficar feliz. Nós fomos e estamos aqui. Conforme depoimento dos atletas, uma grande pré-temporada, talvez a melhor do São Paulo."

Dinheiro em caixa. "Vejo muita gente falar que não traz dinheiro. Traz, sim. Senão, não estaríamos aqui. É importante para o mercado. Todos os clubes do mundo fazem pré-temporada e não podemos ir na contramão disso. Estou feliz, jogadores também, você viu o depoimento do Oscar que ele fala que esteve com o Chelsea e com o clube da China. É importante não só a nível de performance, mas como instituição que quer abrir seus horizontes."

Os anúncios de Casares

O mandatário também falou sobre as polêmicas de ter "furado" o São Paulo nos anúncios dos reforços Oscar e Enzo Díaz. Casares disse que a iniciativa faz aumentar o engajamento e citou uma espécie de pré-anúncio.

Gosto de registrar fatos do dia a dia, não escondo nada. Nesse caso, na minha impressão, existe um pouco de hipocrisia. Veja bem, vamos pegar o Enzo: ele chegou em São Paulo e já foi entrevistado no aeroporto, todo mundo acompanhou exames médicos e ele já estava ajustado. Eu não fiz um anúncio, apenas falei: 'vim com o jogador'. Contei a verdade, me viram, tiraram fotos com ele e comigo. No caso do Oscar: eu cheguei para encontrá-lo em Ourinhos e estávamos com a mesma roupa sem combinar. Brinquei que era uma coincidência Julio Casares, ao UOL

"Já fiz um pré-levantamento: tanto no caso do Oscar quanto no caso do Enzo, o engajamento e exposição foram bem maiores porque estávamos falando muito mais disso. Falamos do meu post, agora do anúncio, depois da coletiva. Se você somar... Não fiz nada diferente. Zubeldía foi assistir o jogo comigo em Goiânia, e eu postei no avião", prosseguiu.

O presidente relembrou um caso envolvendo Dorival Júnior. Segundo Casares, o técnico recebeu uma proposta do Corinthians logo depois de acertar com o Tricolor.

"Sou um cara de negócios, gosto de fechar e dou a mão para a pessoa. Foi assim com Dorival, Oscar, Lucas, todos. Quando você não tem contrato assinado e uma concorrência muito grande, você pode se surpreender no dia seguinte. Então, eu, além de apertar a mão, às vezes posto porque existe um comprometimento. Claro que são pessoas sérias. Quando contratamos o Dorival, saí da casa dele e, em 15 minutos, o Corinthians ligou para contratá-lo. O Dorival disse que já tinha dado a mão para mim. Faço isso também como estratégia de negócio. [...] Você não vai me ver fazendo bravatas ou colocações inadequadas. Respeito muito os coirmãos, mas o maior respeito que tenho que ter é com o torcedor do São Paulo. Sou verdadeiro. Eu sou um cara ativo e talvez peque pelo excesso, mas nunca por omissão."

Confira outras respostas do presidente nos EUA:

Pré-temporada. "Acredito que uma pré-temporada do jeito que ela foi organizada é o dever de cada equipe que quer fazer treinos em condições, em uma plataforma boa, de gramado natural espetacular, de hotel com uma estrutura e logística muito grande para que você se concentre, o atleta treine em dois períodos, isolados de um momento que estava em férias. Concentrado com a equipe de nutrição, de fisiologistas, preparadores físicos, fisioterapeutas e o corpo diretivo para todos se conhecerem ainda mais."

Oscar foi apresentado como jogador do São Paulo; ele usará número 8 Imagem: Eder Traskini/UOL

Quantos reforços? "Cada caso é um caso. Na vinda do Oscar, tivemos uma parceria com o patrocinador que foi fundamental. Podemos ter outras. O São Paulo é um clube que precisa vender bem jogadores — e vendemos pouco porque priorizamos a Copa do Brasil, e ganhamos. O São Paulo vê na base jogadores que estão aparecendo e temos convicção que o Zubeldía vai saber trazer a formação desse time com Oscar, Enzo Díaz e companhia com jogadores que estão aí como Hugo, Ferreira, Ryan, que vêm da base para poderem ter espaço e crescerem."

Teto de gastos. "Quando tiver uma oportunidade que aconteça o casamento do orçamento e da possibilidade, vamos discutir, mas sem a perspectiva de vai acontecer agora ou depois. O Zubeldía sabe e tem a convicção, pelo convívio conosco, que é isso: é falar a verdade. Temos um teto junto ao fundo e estamos trabalhando para não inviabilizar que o São Paulo seja obrigado a virar uma SAF por uma dívida impagável. Vamos olhar a base e, de repente, receber um ou dois jogadores dentro desse contexto de aliar orçamento e parceiros, como foi o caso do Oscar."

Lateral-direito. "Temos uma atenção, naturalmente. Precisávamos de lateral-esquerdo e praticamente hoje temos dois, embora Wendell ainda tenha um processo. Na direita, temos Igor Vinícius e o Ferraresi treinando bem. Estamos olhando. O São Paulo não vai fazer contratações sem esse tripé feito: orçamento, condição de teto junto ao fundo e um parceiro para amenizar o investimento."

Wendell. "Ele está imbuído de vir logo, nós também. Estamos conversando, mas sem desespero. Por isso trouxemos o Enzo. Wendell é importante e queremos rápido, mas não vamos cometer desatinos financeiros. Responsabilidade do dirigente é muito grande e vamos ter serenidade. Acreditamos no bom senso do pessoal do Porto, e o Wendell está cuidando também disso."

Está dentro do FIDC. "Sim, essa é nossa luta. Fizemos reunião ontem para perseguir esse ajuste. O fundo está sendo um sucesso e está dizendo que estamos muito bem construindo os pilares. O São Paulo tem que olhar o mercado de vender atletas e a base como ação estratégica, assim com o estádio."

WTorre. "Temos carta de intenção e nenhuma novidade consistente. Quando elas forem maduras, falaremos. Enquanto estiverem na introdução, não podemos. Nem tudo que sai nas redes sociais é verdadeiro."

"Gosto de gente que se envolve no futebol", disse Casares sobre Marinakis Imagem: Getty Images

Parceria com Marinakis. "Tive três grandes momentos com Marinakis. O conheci no Brasil em reunião de quatro horas em uma conversa muito proveitosa. É um empresário milionário, mas é do futebol. Tem uma plataforma importante. É uma pessoa da bola e gosto de gente que se envolve no futebol. Depois, fui a Londres e conversamos de forma bem ampla. Quando veio Edu Gaspar, que é um grande executivo, fortaleceu também. Eu não delego para ninguém, não é ser centralizador, mas ninguém fala com Marinakis em meu nome a não ser eu. A estratégia do futebol brasileiro vai passar por uma ação inédita como estamos fazendo. E quem viver verá."

Reunião com o Conselho. "Eu estou sempre na reunião do Conselho. No dia 28, vou falar o que existe. Até hoje, existem apenas conversas. As notícias, vou explicar aos conselheiros que estivemos conversando e até agora não temos nada. Quando tiver, eu vou levar para a casa para discutir profundamente, como todos os contratos. Temos perspectivas hoje."