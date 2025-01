Carlos Leiria elogia agressividade do Botafogo em vitória no Carioca

O Botafogo obteve a reabilitação no Campeonato Carioca ao vencer a Portuguesa nesta terça-feira no estádio Nilton Santos. No comando da equipe neste início de temporada, Carlos Leiria apontou as virtudes do time, que vinha de uma derrota para o Maricá na estreia do Estadual.

"Fomos agressivos, buscamos o ataque a todo o momento, temos que valorizar o que veio de positivo na partida", disse o comandante em entrevista coletiva. "A vitória é muito importante", completou.

Depois de uma temporada 2024 dos sonhos, o Botafogo passa por uma reformulação neste início de ano. Muitas peças importantes saíram, incluindo o técnico Artur Jorge. A torcida passa por um momento de apreensão em relação ao futuro.

Para treinar o time em 2025, o Botafogo já tentou a contratação de André Jardine, do América do México, mas a negociação não avançou. Carlos Leiria destacou que, por ter duas décadas de experiência no comando de equipes de futebol, está preparado caso tenha que ficar mais tempo no cargo.

"O futebol não te pergunta se está preparado. Quando a oportunidade chega, você tem que estar (pronto)", disse o treinador, que segue, entretanto, concentrado na missão de apresentar novos talentos ao clube.