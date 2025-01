Atual tricampeão, Palmeiras não perde na estreia do Paulista há quase 30 anos; veja retrospecto

O Palmeiras de Abel Ferreira defende um tabu interessante contra a Portuguesa, nesta quarta-feira. O Verdão não perde um jogo válido pela estreia do Campeonato Paulista há quase 30 anos.

A última derrota palestrina veio justamente para a Lusa, no Estadual de 1995. Na ocasião, o Alviverde perdeu por 2 a 1 no estádio do Canindé, em torneio que seria vice-campeão para o rival Corinthians.

De lá para cá, o Palmeiras acumula 16 vitórias e 12 empates em 28 edições (em 2002 o torneio não foi disputado). Em 2024, o Verdão empatou com o Novorizontino por 1 a 1 na abertura da competição, fora de casa.

Atual tricampeão estadual, o Palmeiras busca o tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e entre os clubes em atividade. A única agremiação que conquistou o Paulistão quatro vezes em sequência foi o extinto Paulistano, de 1916 a 1919.

A jornada do Palmeiras no Paulista de 2025 e na temporada começa nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), contra a Portuguesa. As equipes se enfrentam no Allianz Parque.

No último encontro entre os times, na fase de grupos do Paulista de 2024, o Palmeiras venceu por 2 a 0, no Canindé, com gols de Gabriel Menino e Flaco López.

Veja as últimas cinco estreias do Palmeiras no Paulistão:

21/1/2024 - Novorizontino 1 x 1 Palmeiras



14/1/2023 - Palmeiras 0 x 0 São Bento



23/1/2022 - Novorizontino 0 x 2 Palmeiras



3/3/2021 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras



22/1/2020 - Ituano 0 x 4 Palmeiras