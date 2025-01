Atlético-MG é superado pelo Guarani e se despede da Copinha na terceira fase

Nesta terça-feira, pela terceira fase da Copinha, o Atlético-MG duelou com o Guarani no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho e perdeu por 3 a 1. Apesar do gol de Pedro Ataide, João Villela, Cauê de Souza e Lucas Martins garantiram o triunfo ao Bugre.

Com o resultado negativo, o Atlético-MG se despede da competição. Do outro lado, o Guarani encara a Ferroviária nas oitavas de final. A partida, que acontece no próximo sábado, ainda não tem horário definido.

O placar foi aberto pelo Guarani, aos 11 minutos do primeiro tempo. João Villela recebeu o cruzamento do companheiro e completou para as redes.

O Atlético-MG conseguiu empatar ainda na etapa inicial, aos 33. Pedro Ataide foi enfiado em profundidade. Assim, o atacante saiu cara a cara com o goleiro e não perdoou.

Já aos 29 do segundo tempo, Vitinho colocou na cabeça de Cauê. Livre de marcação, o atleta do Guarani desviou para o gol.

O Bugre fechou a conta aos 38 minutos, com um lindo gol de Lucas Martins. Da entrada da área, o jogador finalizou de chapa para tirar do goleiro Pedro Cobra.