Arsenal vence clássico contra o Tottenham pelo Inglês e diminui diferença para o líder Liverpool

O Arsenal segue sonhando com a liderança do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, a equipe venceu o clássico contra o Tottenham por 2 a 1, pela 21ª rodada do torneio e diminiu a diferença para o líder Liverpool. Solanke (contra) e Trossard marcaram os gols dos donos da casa. Son fez para os visitantes.

Com a vitória, o Arsenal se manteve na segunda posição e diminuiu para quatro pontos a diferença para o Liverpool, que ainda tem um jogo a menos. A equipe londrina possui 43 pontos. Do outro lado, o Tottenham chegou ao quarto jogo sem vencer no Inglês. O time figura na 13ª posição, com 24 unidades.

O Arsenal volta a campo pelo Inglês neste sábado, contra o Aston Villa, novamente em casa. O Tottenham enfrenta o Everton no domingo, mais uma vez longe de seus domínios.

Apesar do resultado, quem abriu o placar do clássico foi o Tottenham. Aos 24 minutos da etapa inicial, a defesa do Arsenal afastou a bola após cruzamento na área. No entanto, ela caiu no pé de Son, que, de primeira, bateu sem deixar cair, acertou o canto esquerdo de Raya e marcou o primeiro gol do jogo.

Com o apoio de seu torcedor, o Arsenal empatou a partida aos 40 minutos. Em cobrança de escanteio na segunda trave, o brasileiro Gabriel Magalhães dividiu pelo alto com a zaga do Tottenham. A bola desviou por último no atacante Solanke, que mandou contra o próprio patrimônio.

Animado pelo empate, os donos da casa viraram o clássico três minutos após o primeiro gol. Odegaard encontrou Trossard no lado esquerdo do campo. O atacante belga conduziu até área e bateu de canhota cruzado no canto esquerdo de Kinský para colocar o Arsenal na frente.

O time mandante manteve o controle da partida no segundo tempo. A equipe criou boas chances de gol e poderia ter ampliado o placar, mas pecou nas finalizações. O Tottenham pouco fez para empatar o clássico e viu o rival sair de campo com a vitória.