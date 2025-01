Antetokounmpo atinge 50º 'triple-double' e Bucks derrubam série invicta dos Kings na NBA

Em noite inspirada de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks acabou com a série invicta do Sacramento Kings na temporada regular da NBA. O astro grego chegou ao seu 50º "triple-double" e liderou os Bucks na vitória por 130 a 115, diante de sua torcida. Os Kings vinham de sete triunfos consecutivos.

Antetokounmpo alcançou a marca de dois dígitos em três fundamentos diferentes pela 50ª vez em sua carreira ao anotar 30 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. Na temporada regular, foi a quinta vez que atingiu tal feito - ele chegou a registrar um "triple-double" na NBA Cup, mas a marca não é considerada oficial.

Não bastasse a grande atuação do grego, os Bucks também contaram com performances inspiradas de Damian Lillard, autor de 24 pontos, e Brook Lopez, com 21. A.J. Green contribuiu com 16. Pelos Kings, desfalcados de Malik Monk, DeMar DeRozan marcou 28 pontos, enquanto De'Aaron Fox ajudou com 20. Domantas Sabonis esteve perto de um "triple-double", com seus 16 pontos, 10 rebotes e nove assistências.

O resultado deixa os Bucks mais perto dos primeiros colocados da Conferência Leste da NBA. O time figura na quinta colocação, com 21 vitórias e 17 derrotas. Os Kings aparecem no 10º posto do lado Oeste, com o mesmo número de triunfos e revezes: 20.

A rodada também contou com nova vitória do Cleveland Cavaliers, dono da melhor campanha do campeonato até agora. Fora de casa, o líder do Leste superou o Indiana Pacers por 127 a 117. E, assim como os Bucks, também derrubou uma série invicta desta temporada regular. Os Pacers acumulavam seis triunfos consecutivos.

O trio formado por Donovan Mitchell (35 pontos), Darius Garland (24) e Evan Mobley ("double-double" de 22 pontos e 13 rebotes) comandou as ações dos visitantes. Os anfitriões contaram com o destaque de Pascal Siakam (23 pontos) e Bennedict Mathurin (19). Myles Turned contribuiu com 17.

Os Cavaliers exibem o poderoso retrospecto de 34 vitórias e cinco derrotas, enquanto os Pacers ocupam o sexto lugar na mesma tabela do Leste, com 22/19.

Dono da segunda melhor campanha da temporada, o Oklahoma City Thunder também venceu nesta quarta, longe de casa. Embalado, obteve sua terceira vitória seguida ao superar o Philadelphia 76ers por 118 a 102.

Shai Gilgeous-Alexander, com 32, e Jalen Williams, com 24, foram os principais pontuadores dos visitantes diante do desfalcado time da casa, sem as presenças de Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, todos machucados. O destaque, assim, foi o reserva Justin Edwards, autor de 25 pontos.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers 102 x 118 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 117 x 127 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 122 x 117 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 130 x 115 Sacramento Kings

Chicago Bulls 113 x 119 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 99 x 118 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 114 x 132 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Toronto Raptors x Boston Celtics

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Utah Jazz x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets