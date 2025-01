Santos: Zé Ivaldo explica excesso de cartões e se diz pronto para estreia

O zagueiro Zé Ivaldo foi apresentado na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro, como reforço do Santos para 2025. O defensor, que estava no Cruzeiro, justificou a saída do clube mineiro e também falou sobre o alto número de cartões recebidos durante sua passagem pela Raposa. Ele usará a camisa de número 2.

Zé Ivaldo vinha sendo titular da equipe celeste em 2024, mas perdeu espaço após a chegada do técnico Fernando Diniz. Ele revelou que foi avisado durante suas férias que não estava mais nos planos do treinador para esta temporada, e por isso decidiu assinar com o Santos.

"Já tinha trabalhado com o Diniz no Athletico-PR. Isso facilitou um pouco, já conhecia o estilo dele. Tive a oportunidade de jogar algumas vezes como titular, mas ele me tirou do time. Não guardo rancor nem nada. Nas férias, meu empresário me ligou e disse que eu não estava nos planos do clube. Saí de um grande clube e fui para outro. Quero fazer minha história no Santos, ajudar todo mundo", afirmou o jogador.

Questionado sobre os cartões tomados, o zagueiro foi direto. Ele afirmou que prefere ser advertido do que sofrer o gol. Ao longo de sua passagem pelo Cruzeiro, foram 29 amarelos e um vermelho em 83 partidas.

"Meu trabalho é defender. Eu prefiro levar cartão do que sofrer gol. Miro a bola, mas de vez em quando pego o jogador. O ano passado melhorei bastante. Estou com a cabeça boa, tranquilo. Prefiro levar cartão do que sofrer um gol", comentou.

O atleta também se colocou à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia do Peixe no Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, contra o Mirassol. Ele diz que já se sente um "Menino da Vila".

"Estou bem fisicamente. Tentando me adaptar rápido ao grupo. Estou à disposição. Vai depender do Caixinha. Quero ajudar e vou dar meu melhor", disse.

"Fiquei feliz [com o interesse do Santos]. Saí de um grande clube e vim para outro. Qualquer um sonha em vestir essa camisa. Vim com felicidade, disposição para estrear logo. Estou ansioso. Minha família está feliz, já falam que vou fazer parte dos Meninos da Vila", acrescentou.

Nascido em Maceió, capital de Alagoas, Zé Ivaldo defendeu o Cruzeiro chegou ao Santos por empréstimo de uma temporada junto ao Cruzeiro, com opção de compra ao término do vínculo.

O defensor também passou por CRB, Athletico-PR e Vitória antes de desembarcar na Raposa. Ao todo, foram 83 jogos pelo clube mineiro, com cinco gols e três assistências, além do título da Série B em 2022.

Agora, o defensor chega para reforçar a equipe comandada pelo técnico Pedro Caixinha nas disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão de 2025. O clube ainda conta com Luan Peres, Gil e João Basso para o setor, além do reforço Luisão, também apresentado nesta terça-feira.