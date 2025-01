Vitória de João Fonseca agita a web: 'Nasce uma estrela, Brasil tem novo fenômeno!'

O brasileiro João Fonseca fez uma grande estreia no Aberto da Austrália. Nesta terça-feira, o jovem de apenas 18 anos superou russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5). A vitória gerou forte repercussão nas redes sociais.

O resultado sobre o rival de peso, que já foi número cinco do mundo, no ano passado, confirma o novo status do brasileiro, tido como promessa em nível mundial por diversos especialistas. Não por acaso Fonseca fez a estreia logo na Margaret Court Arena, a segunda maior do complexo do Australian Open, onde só costumam jogar os tenistas mais vitoriosos e bem ranqueados do circuito da ATP.

O perfil oficial do Aberto da Austrália, por exemplo, se rendeu ao brasileiro após o contundente triunfo sobre o russo. "Nasce uma estrela. O Brasil tem um novo fenômeno e o seu nome é João Fonseca!", postou o perfil oficial.

"Brasil... Você tem sua nova superestrela. Seu nome é João Fonseca", disse um dos perfis especializados em tênis. "O FONSEQUISMO. João Fonseca não é apenas o futuro, ele é o presente", disse outro.

O perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB) também celebrou o feito, assim como Galvão Bueno. "Que espetáculo! Está pintando um novo gigante no tênis! João Fonseca do Brasil! Um menino de 18 anos enlouquece a torcida na estreia na Austrália e mete 3 a 0 no russo Rublev, simplesmente o 9º do mundo! Que venha o próximo! O italiano Lorenzo Sonego!! Pra cima dele, João!!", festejou o famoso narrador.