Vasco oficializa a contratação de Lucas Freitas, ex-Palmeiras e Juventude

Na tarde dessa terça-feira, o Vasco da Gama anunciou por meio de suas redes sociais a chegada do zagueiro Lucas Freitas, que chega em definitivo e assinou o contrato por três temporadas.

Em 2024, o jogador disputou o Campeonato Brasileiro vestindo as cores do Juventude, emprestado pelo Palmeiras, que manteve uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta para cedê-lo em definitivo ao Cruzmaltino. O zagueiro já vinha treinando com o elenco desde a reapresentação do time para a pré-temporada.

O atleta de 23 anos fez sua categoria de base no rival, Flamengo e, em 2019, foi contratado pelo Real Valladolid, da Espanha.

Após uma passagem apagada pelo clube espanhol, o zagueiro retornou ao Brasil para defender o Palmeiras. No clube alviverde, Lucas Freitas passou por três empréstimos, para o Moreirense, Chapecoense e Juventude, respectivamente.