Tiquinho vai a campo, mas deve ficar fora da estreia do Santos no Paulista; Bigode vira desfalque

O Santos realizou, na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, o seu penúltimo treino antes da estreia no Campeonato Paulista de 2025. Recém-chegado, o atacante Tiquinho Soares até chegou a participar das atividades comandadas pelo técnico Pedro Caixinha, mas não deve ser relacionado para a partida.

O reforço iniciou o dia com um trabalho na academia, porém, mais tarde, apareceu no gramado. Ele ainda não teve a sua documentação regularizada e, por isso, não foi anunciado pelo Peixe. Assim, deve ficar fora do primeiro jogo da temporada.

Uma ausência certa é a do atacante Willian Bigode. O veterano teve uma lesão na parte posterior da coxa direita e sequer foi a campo no treino desta terça. Ele irá desfalcar a equipe diante do Mirassol, nesta quinta-feira.

Em contrapartida, os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, além do lateral Leo Godoy e o meia-atacante Thaciano, integram normalmente os treinamentos com o grupo e estão à disposição de Caixinha para a primeira rodada do Estadual. Todos já foram devidamente registrados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Nesta manhã, Caixinha dirigiu uma atividade física, seguida por um treino tático no CT. O treinador português ainda comandará um último trabalho antes da fazer sua estreia à frente do time alvinegro.

O duelo entre Santos e Mirassol está agendado para esta quinta-feira à noite. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Vila Belmiro.

O Peixe fará o último ensaio para a partida nesta quarta-feira, novamente pela manhã, no CT Rei Pelé.