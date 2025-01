Sub-19 do São Paulo vence Stuttgart em amistoso disputado na Alemanha

O sub-19 do São Paulo venceu o Stuttgart por 2 a 0 nesta terça-feira, em amistoso disputado no CT do Stuttgart, na Alemanha. Os gols da partida foram marcados por Samuel e Thierry.

O duelo celebrou a parceria firmada entre os dois clubes, que promoverão uma espécie de intercâmbio às suas categorias de base, visando troca de conhecimento, além de períodos de cessão de jogadores e profissionais.

Atletas de São Paulo e Stuttgart poderão ter acesso às estruturas dos dois clubes. Profissionais alemães também terão a oportunidade de passar um período trabalhando no futebol brasileiro e vice-versa. Também está prevista a participação do Tricolor em amistosos na Alemanha e do Stuttgart em jogos no Brasil.

O São Paulo viajou com 15 atletas sub-19 para a Alemanha. As crias de Cotia não só puderam competir contra o Stuttgart, mas também conhecer a estrutura do clube alemão, sua história, metodologia, entre outros detalhes do processo de formação de jogadores.

Em junho do ano passado, profissionais do Stuttgart já haviam visitado o CFA Laudo Natel, em Cotia, para também conhecerem a metodologia do São Paulo e o funcionamento do maior complexo de categorias de base do Brasil. Foi então que surgiu a ideia de as duas equipes firmarem uma parceria, oferta feita pelo ex-jogador Cacau, brasileiro naturalizado alemão.