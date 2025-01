Sem Vitor Reis, Palmeiras divulga lista de inscritos para o Paulista; confira

O Palmeiras divulgou na tarde desta segunda-feira a lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. O zagueiro Vitor Reis, em negociação avançada com o Manchester City, não foi relacionado para a disputa do torneio.

Em contato com a Gazeta Esportiva, a presidente Leila Pereira pregou cautela, mas confirmou que a transferência do jovem para o Manchester City pode ser finalizada "nas próximas horas".

O atacante Paulinho, contratação de peso para a temporada, ainda não foi relacionado para o torneio pois seu contrato ainda não foi registrado junto à CBF. Assim que a burocracia com a entidade que comanda o futebol brasileiro ser finalizada, o clube inscreverá o atleta, que se recupera de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita e deve demorar mais alguns meses para fazer sua estreia.

A lista de relacionado para o Paulista é dividida em A e B. A primeira permite a inscrição de até 30 jogadores e precisa ser enviada à FPF até o dia 11 de fevereiro, pensando na primeira fase do Estadual. Já a segunda é composta somente por garotos da base e é ilimitada.

Facundo Torres, que foi apresentado na Academia de Futebol nesta segunda-feira, foi inscrito e pode fazer sua estreia nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Rony, cotado a deixar o clube nesta janela de transferências, foi relacionado normalmente, assim como Zé Rafael. Da base, o clube inscreveu o zagueiro Benedetti, o volante Figueiredo, o meia Allan e os atacantes Luighi e Thalys. O ponta Estêvão foi registrado pela Lista B, mas atua no profissional desde a temporada passada.

Veja os inscritos do Palmeiras para a disputa do Paulistão:

Lista A:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus



Zagueiros: Murilo, Gustavo Gómez, Naves e Michel



Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Giay, Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan



Meio-campistas: Aníbal Moreno, Fabinho, Zé Rafael, Richard Ríos, Atuesta, Rômulo, Raphael Veiga, Mauricio e Felipe Anderson



Atacantes: Flaco López, Facundo Torres, Rony e Bruno Rodrigues

Lista B:

Zagueiros: Benedetti



Meio-campistas: Figueiredo e Allan



Atacantes: Estêvão, Luighi e Thalys