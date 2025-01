Santos inclui Soteldo e deixa Gil de fora da lista de inscritos no Paulistão; veja nomes

O Santos enviou nesta terça-feira, às vésperas de sua estreia, a lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista de 2025. A relação conta com Soteldo, que deve permanecer no clube, mas não tem o zagueiro Gil.

Foram, ao todo, 19 atletas inscritos na Lista A do Peixe para o Estadual. Os quatro reforços já anunciados pelo clube, Luisão, Zé Ivaldo, Leo Godoy e Thaciano, estão presentes na relação. Patrick e Hayner, que inicialmente estavam fora dos planos, também foram incluídos.

Aderlan, contundido desde o ano passado, e Willian Bigode, que teve uma lesão na coxa direita, ficaram de fora, bem como o atacante gambiano Yusupha Njie. Já o zagueiro Gil, que renovou seu contrato e não possui qualquer restrição física, não foi inscrito neste primeiro momento.

O atacante Tiquinho Soares, que até já treina no CT Rei Pelé, é mais uma ausência. Ele ainda não teve sua documentação regularizada e, por isso, sequer foi oficializado pelo Santos. Ele, inclusive, não deve ser relacionado para a estreia do time no torneio, diante do Mirassol, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, na Vila Belmiro.

Já o meia Álvaro Barreal é esperado nos próximos dias na Baixada Santista para fazer exames médicos e assinar contrato. Portanto, também não foi inscrito.

O regulamento do Paulistão permite até 30 jogadores inscritos na Lista A. O Peixe, desta forma, ainda pode preencher as outras 11 vagas até o dia 11 de fevereiro. Em caso de classificação à próxima fase, o clube terá até o dia 28 de fevereiro para fazer quatro alterações na relação.

Já a Lista B, que é ilimitada, mas deve ser composta por atletas da base, conta com seis nomes: Hyan, JP Chermont, Souza, Kevyson, Miguelito e Luca Meirelles.

Veja abaixo os inscritos do Santos no Paulistão:

Lista A

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo;



Zagueiros: João Basso, Zé Ivaldo, Luan Peres e Luisão;



Laterais: Escobar, Hayner e Leo Godoy;



Meio-campistas: Diego Pituca, João Schmidt, Patrick, Thaciano e Tomás Rincón;



Atacantes: Guilherme, Lucas Braga, Wendel Silva e Soteldo.

Lista B

Laterais: JP Chermont, Souza e Kevyson;



Meio-campistas: Hyan e Miguelito;



Atacantes: Luca Meirelles.