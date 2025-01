Russo erra, perde a linha e atira raquete no chão em derrota para Fonseca

Do UOL, em São Paulo

Andrey Rublev teve um ataque de raiva no tie-break do terceiro e último set da partida contra João Fonseca, na primeira rodada da primeira rodada do Australian Open.

O que aconteceu

Atual nº 9 do mundo, o russo mandou a bola na rede, viu o brasileiro abrir 4 a 0 no desempate e perdeu a linha. O cabeça-de-chave sacou, mas errou na segunda devolução de Fonseca e se complicou na partida.

Rublev tacou a raquete no chão em seu momento de fúria. Ele já havia "ameaçado" tal ato no segundo set, quando o brasileiro fechou o quinto game, mas se conteve antes de descontar a raiva no equipamento.

Foi o único momento de explosão do tenista, que pegou fama de "esquentadinho" no ano passado. Ele chegou a dar sete raquetadas na própria perna e ficou sangrando após perder um ponto e também "estourou" uma raquete no joelho após ser eliminado em Wimbledon.

Apparemment, Rublev n'a pas réussi à gérer sainement la course au Masters!

Demandez à son genou.

Le Russe, qui a mené 5/2 au 1er set, puis 4/2 au 2e, s'incline 7/6 7/6 c. Cerundolo.



Si De Minaur arrive en 1/4, l'Australien lui prend la 8e place. pic.twitter.com/6P62s3TXPz -- Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 29, 2024

O top 10 do ranking explicou posteriormente que vinha enfrentando depressão há anos. O russo afirmou que ficou mentalmente "fora de ordem" em 2024 e que as explosões ocorriam quando ele não conseguiu "aguentar mais" em quadra. O tenista relatou que buscou ajuda psicológica para se reerguer.