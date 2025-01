RMP: Leila Pereira foi infeliz com Rony e Dudu; não se trata ídolo assim

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi infeliz em suas declarações em relação a Rony e Dudu, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (14).

Eu sou fã da Leila, acho a Leila uma baita de uma dirigente, mas ela ontem estava num mau humor insuportável.

Você não trata um ídolo como o Dudu da maneira como ela tratou. O Dudu já saiu, não está mais no Palmeiras, está no Cruzeiro. Esquece o Dudu, não faz sentido você brigar com um cara que foi ídolo da história.

Acho que ela foi muito infeliz em relação ao Dudu. E foi ainda mais infeliz em relação ao Rony.

Na opinião do colunista, Leila praticamente expulsou Rony do Palmeiras ao dizer que o ciclo dele no clube está encerrado.

Ela está quase empurrando o Rony para fora do clube. Foi o que ela fez com o Dudu também na época do Dudu -- e acho que ali o Dudu pisou na bola, porque foi se oferecer ao Cruzeiro.

Palmeiras e Fluminense chegaram a se acertar em relação à venda de Rony, mas o atacante não aprovou os valores apresentados pelo time carioca.

Com contrato até 2026 no Verdão, o atacante tem a expectativa de uma oferta do exterior e não quer sair do clube tendo que reduzir seu salário de seis dígitos.

De acordo com apuração do UOL, a declaração de Leila não foi por acaso: o Palmeiras está bravo com o agente de Rony.

Leila colocou Rony em uma situação desconfortável no Palmeiras, diz Arnaldo

Leila Pereira deixou Rony em uma situação desconfortável no Palmeiras, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Quando ela usa a expressão fim de ciclo para o Rony, ela coloca o jogador e seu estafe numa posição desconfortável. É complicado para o Rony ouvir da presidente do clube que o ciclo dele acabou no Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

