Renê comemora oportunidade no Fluminense e promete muita garra à torcida

Visando melhorar seu sistema defensivo para a temporada de 2025, o Fluminense contratou o lateral-esquerdo Renê, ex-Internacional. O jogador de 32 anos se mostrou muito feliz com a oportunidade e exaltou a grandeza do Tricolor Carioca.

"Claro que quando você recebe o convite para atuar e defender um clube com a grandeza do Fluminense você fica muito feliz. To muito feliz e motivado, é um clube enorme e fui muito bem recebido. Quero ficar muito tempo no clube", disse o atleta, em entrevista à Flu TV.

"Quando você recebe um convite desses, você fica muito feliz" Confira a primeira entrevista do Renê com a Armadura Tricolor >> https://t.co/5DRyBpe6cM pic.twitter.com/cvxXcnzuL4 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 14, 2025

Depois, o lateral ressaltou que irá se entregar em todos os jogos com a camisa do Fluminense, ressaltando o desejo até de ser campeão com o Tricolor Carioca.

"O que vocês podem esperar é muita garra e luta dentro de campo. Coragem para jogar, sem medo de errar. Acho que é isso que me trouxe até aqui. Espero fazer isso aqui no Tricolor, ser campeão e deixar a torcida muito feliz", afirmou Renê.

Revelado pelo Sport, Renê defendeu o Flamengo de 2017 a 2022. Neste período, o lateral participou de 204 jogos, com 18 assistências e seis gols marcados, além de ter conquistado 10 títulos, entre eles a Libertadores (2019) e o Campeonato Brasileiro (2019 e 2020).

Após período no Flamengo, o jogador acertou sua ida ao Internacional, em 2022. Ao todo, ele possui seis assistências e dois gols em 123 jogos com a camisa do Colorado. Na última temporada, o lateral perdeu espaço no time gaúcho, tendo somado 36 partidas, um gol e duas assistências.

O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira, quando encara o Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira.