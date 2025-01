Próximo jogo de João Fonseca: veja adversário e quando deve ser a partida

João Fonseca fez história ao derrotar o russo Andrey Rublev por 3 a 0 no Australian Open, em seu primeiro jogo em uma chave principal de slam.

Após vencer o número 9 do mundo, Fonseca já sabe quem será o seu adversário na 2ª fase: o italiano Lorenzo Sonego, 29 anos, número 55 no ranking. A partida ainda não tem data confirmada, mas deve acontecer entre quarta-feira (15) e quinta-feira (16).

Fonseca e Sonego já se enfrentaram no circuito uma vez. Foi no ATP de Bucareste, no saibro, e o brasileiro, que na época era apenas o 276 do ranking, levou a melhor por 7/6 (5) e 7/5.

O italiano avançou no Australian Open após bater o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, na estreia. As parciais foram 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5, em partida de 3h11min.

Onde assistir? A transmissão ao vivo da partida será feita pelo Disney+ (streaming — de acordo com as condições da plataforma).