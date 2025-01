Fonseca já venceu seu próximo rival, que tem Ronaldinho de ídolo e é cantor

Fenômeno brasileiro do tênis, João Fonseca terá o italiano Lorenzo Sonego pela frente no Australian Open após bater na primeira rodada o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo.

Quem é o próximo rival de Fonseca

Sonego tem 29 anos e é o atual número 55 do ranking. Nascido em Turin, o tenista de 1,91m virou profissional em 2013, está em sua 13ª temporada e alcançou a 21ª posição como a sua mais alta da carreira.

O italiano tem Ronaldinho como um de seus ídolos no esporte. O ex-jogador brasileiro é uma de suas referências junto de Roger Federer e Jo-Wilfried Tsonga.

Ele já foi derrotado por Fonseca no ano passado. O brasileiro bateu o italiano por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 7/5, no ATP 250 de Bucharest, no único duelo entre eles até então.

Sonego também se arrisca como cantor e possui três músicas. A mais famosa delas, chamada de 'Un solo secondo', foi lançada em 2021 e tem mais de 1,5 milhão de visualizações no Spotify. Ele tem cerca de dois mil ouvintes mensais na plataforma.

O italiano avançou no Australian Open após bater o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, na estreia. As parciais foram 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5, em partida de 3h11min.

Carreira no tênis

Sonego vem de duas eliminações seguidas em segundas rodadas na atual temporada. O italiano perdeu o segundo compromisso disputado nos ATPs 250 de Hong Kong e de Auckland.

Na carreira, o próximo adversário de Fonseca tem recorde negativo. Ao todo, foram 144 vitórias contra 157 derrotas. Ele soma quatro títulos conquistados.

O italiano, no entanto, já venceu nomes de peso como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Sonego ganhou do tenista sérvio em 2020, e bateu o espanhol em 2021.

E também protagonizou uma polêmica com Rafael Nadal, levando uma "carteirada" do espanhol. O ídolo do tênis se irritou com os gritos do italiano e reclamou durante o jogo. Depois do fim da partida, Nadal se desculpou pela atitude.