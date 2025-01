Próximo adversário de Fonseca já ganhou de Djokovic e Alcaraz e tem carreira de cantor

João Fonseca já sabe quem vai enfrentar na segunda rodada do Aberto da Austrália. Será o italiano Lorenzo Sonego, de 29 anos e atual 55º do mundo. O tenista, que não costuma aparecer entre os favoritos nem mesmo em torneios menores, já ganhou de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, se envolveu em uma polêmica com Rafael Nadal há dois anos e já lançou três músicas, numa tentativa discreta de traçar uma carreira artística.

A partida entre Fonseca e Sonego ainda não tem data e horários definidos. Mas deve acontecer na quinta-feira, caso o mau tempo não venha a atrapalhar a programação do primeiro Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne.

Sonego venceu na primeira rodada o experiente suíço Stan Wawrinka, dono de três títulos de Grand Slam, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5. Seu melhor resultado em torneios de Grand Slam é a fase de oitavas de final, obtida em Roland Garros, em 2020 e 2023, e em Wimbledon, em 2021. No Aberto da Austrália, sua melhor performance aconteceu em 2022, quando atingiu a terceira rodada.

Fonseca, que eliminou o russo Andrey Rublev nesta terça-feira por 3 a 0, já enfrentou Sonego uma vez no circuito. E o brasileiro levou a melhor, no ano passado, no saibro do Torneio de Bucareste, na Romênia.

Contra os principais tenistas do circuito, Sonego já obteve vitórias de peso sobre Djokovic, no saibro do Masters 1000 de Roma, em 2021, e o espanhol Carlos Alcaraz, logo na segunda rodada do Aberto da Austrália do ano passado.

O italiano, contudo, é mais lembrado por uma controversa partida contra Nadal, em Wimbledon, em 2022. Sonego, que já foi o 21º do ranking, em 2021, alongou os gritos que solta a cada batida na bola durante o jogo. E fez o espanhol interromper a partida e se dirigir ao centro da quadra para reclamar contra os gritos. Ao fim da partida, Nadal pediu desculpas e disse que exagerou em sua reação.

Na Itália, Sonego faz parte do segundo escalão do tênis do país, que vem brilhando nas quadras nos últimos anos, principalmente com Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Atualmente, é o sétimo melhor tenista da Itália, de acordo com o ranking da ATP. Mesmo assim, ele fez parte da equipe que venceu a Copa Davis de 2023.

CARREIRA DE CANTOR

Sem muito alarde, Sonego vem tentando construir uma carreira musical em paralelo à sua trajetória de tenista profissional. Ele já conta com três músicas lançadas mundialmente, todas disponíveis na plataforma Spotify. A última delas, "Cielo Aperto" (Céu Aberto, em tradução livre), foi lançada no início de 2023.

A primeira, chamada "Un Solo Secondo" (Um Só Segundo), já superou foi tocada mais de 1 milhão de vezes na famosa plataforma. Todas foram produzidas em parceria com o amigo AlterEdo.

"Começamos a música quase como uma brincadeira e nos divertimos. Escrevemos a música e juntamos boas palavras e ela decolou", disse Sonego ao site da ATP. "Eu trabalho em minha música com meu melhor amigo e é muito bom. Quando éramos jovens, cantávamos juntos algumas músicas e tentávamos escrever algumas palavras. Depois decidimos fazer uma música de verdade juntos", comentou o tenista.