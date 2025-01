Praia Clube domina o Joinville e volta a vencer pela Superliga masculina

Nesta terça-feira, o Praia Clube venceu o Joinville por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/22 e 25/22, no Ginásio do UTC, em Uberlândia. O duelo foi válido pela 13ª rodada da Superliga masculina.

Derrotado na rodada anterior, o Praia Clube se recupera e sobe para a terceira colocação, com 25 pontos. Já o Joinville está no oitavo lugar, com 16.

O Praia Clube volta à quadra na quinta-feira (23), contra o Vedacit Garulhos, pela próxima rodada da Superliga. Já o Joinville joga no dia seguinte, contra o Minas.

O jogo

O primeiro set começou equilibrado, porém o Praia Clube conseguiu abrir vantagem com bons bloqueios de Maicon para fechar o set em 25/19.

A equipe visitante voltou para o segundo set mais agressiva e chegou a empatar o placar. Na reta final da parcial, porém, o Praia Clube manteve a tranquilidade e fechou em 25/22.

No terceiro set, o Joinville conseguiu abrir uma vantagem de dois pontos. Mas não demorou para o Praia Clube conseguir reverter o placar e, com bloqueio de Franco, fechar o jogo em 25/22.

Confira o resultado do outro jogo da Superliga nesta terça:

Viapol Vôlei São José 1 x 3 Sesi Bauru