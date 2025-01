Vem aí o Paulistão 2025! Tudo que você precisa saber sobre os participantes

Vai rolar a bola para o Paulistão-2025. O regulamento é o mesmo dos últimos anos. Os 16 times são divididos em quatro grupos com quatro equipes. O campeonato começa nesta quarta-feira (15) e termina dia 23 de março. Na primeira fase, não há confrontos dentro do grupo. Assim, cada time faz 12 jogos.

A partir daí, começam as quartas e as semifinais, em jogo único. Nas quartas, o campeão de cada grupo recebe o vice. Na semi, o time com maior numero de pontos enfrenta o quarto colocado e o segundo joga contra o terceiro. A final terá dois jogos.

Os dois últimos colocados, independentemente do grupo, caem para a série A-2. Há três vagas para a Série D de 2026, disputadas por Velo Clube, Noroeste, Inter de Limeira, Água Santa e Portuguesa.

Grupo A: O embalado Corinthians e a novidade da Série A

Memphis Depay, atacante do Corinthians, durante treino no CT Dr. Joaquim Grava Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

"O meu melhor ainda não chegou". A frase, escrita pelo holandês Memphis Depay, enche os corintianos de esperança. Aumenta a certeza de que o embalo do Brasileiro, com nove vitórias seguidas, sob o comando de Ramón Diaz, não terminou.

Seu rival mais duro no Grupo é o Mirassol, novo integrante da Série A e que vem com reforços veteranos e novo treinador.

O Botafogo-SP, que escapou do rebaixamento, vem com o mesmo treinador e com elenco renovado. A Inter de Limeira tem esquema 3-5-2 e goleiro recordista, com mais de 600 minutos sem sofrer gols.

BOTAFOGO - O Botafogo manteve o treinador Márcio Zanardi, que chegou na 29° rodada da Série B do Brasileiro e conseguiu evitar o rebaixamento. O elenco, porém, sofreu grande reformulação. Manteve o lateral Jean Victor e os atacantes Toró, Alexandre Jesus e Douglas Baggio. Trouxe os pontas Jonathan Cafu e Silvinho, além do meia argentino Alejo Dramisino e de dois zagueiros com o mesmo nome: Alisson e Alisson Cassiano, ambos do Sport.

CORINTHIANS - Teve um ano ruim em 2024, mas recuperou-se no final, principalmente a partir da chegada do holandês Memphis Depay, que se entrosou muito rapidamente com Garro e Carrillo. Yuri Alberto cresceu muito e foi artilheiro do Brasileiro, junto com Alerrandro, do Vitória. O time busca a contratação de Gabriel Paulista, que jogou no Valencia.

INTER DE LIMEIRA - A Inter manteve o treinador Felipe Conceição e seu esquema 3-5-2, com destaque para o zagueiro Gui Mariano, que comanda o trio, completado por Carlão e Roberto Rosa. No gol, está André Luis, que ficou 614 minutos seguidos sem sofrer gols na Série D. Os laterais são J.P. Galvão e Leocovick. A diretoria ainda busca um meia, para brigar por uma posição com Albano. Os volantes são Flávio e Bernardo e os atacantes são Alex Sandro e Rafael Silva. A Inter perdeu um jogo treino para o Rio Claro por 4 x 1.

MIRASSOL - O Mirassol conseguiu o acesso para a Série A, mas perdeu o treinador. Mozart preferiu disputar a Série B com o Coritiba. Foi substituído por Eduardo Barroca, que não tem títulos no currículo. O elenco foi reforçado com jogadores veteranos como o lateral esquerdo Reinaldo, que estava no Grêmio, o zagueiro David Braz e o atacante Clayson. Trouxe também o volante Rony, revelado pelo Corinthians. A meta do time é fazer um campeonato seguro, no mínimo passar pela primeira fase e, depois, fazer ajustes para a Série A do Brasileiro.

Grupo B: Santos e novidade do ano em grupo muito equiibrado

Pedro Caixinha é o novo técnico do Santos Imagem: Raul Baretta/Santos FC

O Grupo B do Paulistão, a princípio, não tem um favorito ao título. Nem o Santos, que foi vice-campeão no ano passado antes de disputar a segunda divisão do Brasileiro.

O time fez o dever de casa na Série B, foi campeão, voltou à elite e ainda está se reforçando, principalmente com o dinheiro da provável venda de Jair, seu zagueiro, para o Botafogo.

Está na mesma chave da Portuguesa, que escolheu virar SAF para não ir à bancarrota, do Bragantino, que quase foi rebaixado, e do Guarani, que está na Série C e faz apostas duvidosas, inclusive em goleiro que não atua há quatro anos.

RED BULL BRAGANTINO - Mesmo sendo dono de grande estrutura, com moderno CT inaugurado há três meses, passou por um grande susto na Série A do ano passado, escapando do rebaixamento apenas na última rodada. O treinador Fernando Seabra, que assumiu na 32° rodada, no lugar de Pedro Caixinha, foi mantido, e o elenco, apesar do mau rendimento no ano passado, não sofreu grandes modificações. Vieram os atacantes Isidro Pitta, paraguaio que estava no Cuiabá, e Fernando, que estava no RB Salzburg, da Áustria. Contratou também Guzman, zagueiro do Peñarol, Gabriel, volante do Inter, e o ponta Lucas Barbosa, do Juventude.

GUARANI - O Guarani foi rebaixado para a Série C do Brasileiro e resolveu apertar o cinto. Trouxe o treinador Maurício de Sousa, campeão brasileiro sub-23 com o Bragantino e está apostando em jovens como Daniel Henrique, meia que foi campeão da Copa Paulista com o Monte Azul, e o zagueiro Raphael, do Confiança. Perdeu seus principais jogadores, como o centroavante Caio Dantas, que foi para o Atlético-GO, e os meias Luan Dias, que voltou para o Água Santa, e Matheus Bueno, que foi para o Japão. Para o gol, trouxe Emerson Jr, de 24 anos e que não atua profissionalmente desde o início de 2021. Vai disputar posição com Gabriel Mesquita. Outro desconhecido é o atacante Luis Miguel, que estava no Alverca, de Portugal.

PORTUGUESA - É a principal novidade do Paulista. Estava em situação pré falimentar, mas se transformou em SAF, com promessa de investimento de R$ 250 milhões no futebol nos próximos cinco anos. Trouxe o treinador Cauan de Almeida, que trabalhou no América-MG e 15 reforços. Os mais importantes são o goleiro Rafael Santos e o lateral esquerdo Lucas Hipólito, ambos do Operario-PR, o zagueiro Eduardo Biazus, do CSA, e os atacantes Daniel Jr, do América-MG, Henrique Almeida, do Vila Nova, e Renan Peixoto, que estava na segunda divisão da Áustria.

SANTOS - Campeão da Série B, o Santos trocou de treinador: saiu Fábio Carille e chegou Pedro Caixinha, que havia sido demitido do Bragantino. Está perto de vender o promissor zagueiro Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões) e receber o atacante Tiquinho Soares. Contratou os zagueiros Luizão e Zé Ivaldo. Está perto de trazer Josh Windass, inglês que disputa a segunda divisão.

Grupo C: São Paulo, com a contratação do ano, e o time do 'quase acesso'

O Grupo C do Paulistão tem um grande favorito. É o São Paulo, que repatriou Oscar, que estava havia nove anos na China. Se estiver em boa forma, pode formar grande dupla com Lucas e mudar o patamar do time. O Novorizontino, que dois anos seguidos ficou a um ponto do acesso para a Série A, é o maior rival. O Noroeste contratou veteranos, um deles responsável pela queda de Mano Menezes no Corinthians, e o Água Santa apostou em um treinador rebaixado no ano passado.

ÁGUA SANTA - Contratou o treinador Marcelo Cabo, que estava no Brusque, rebaixado para a Série C. Vieram os atacantes Ademílson, revelado pelo São Paulo, com carreira feita no Japão e que estava no Avaí, e Neílton, que estava emprestado à Chapecoense. A diretoria trouxe mais 15 jogadores.

NOROESTE - Foi vice-campeão da Série A-2 e voltou ao Paulista, de onde estava ausente desde 2011. Perdeu o treinador Moisés Egert e trouxe Paulo Comelli. Se reforçou com veteranos como o goleiro Felipe Alves, que estava no Fluminense, e o volante Wellington. Trouxe também o atacante Jenison, do Novorizontino. Ele ficou conhecido por fazer três gols em um jogo contra o Corinthians, precipitando a queda de Mano Menezes. Chegaram também o volante Dudu Miraíma, que jogou pela Portuguesa no ano passado, e o veterano goleiro Fernando Henrique, de 40 anos, que fez sucesso no Fluminense e que estava no XV de Piracicaba.

NOVORIZONTINO - Perdeu o acesso para a Série A do Brasileiro na última rodada, mas manteve o treinador Eduardo Baptista. O treinador logo definiu a meta do clube: completar 12 pontos - suficientes para a manutenção - o mais rapidamente possível. A base que bateu na trave dois anos seguidos para chegar à Série A foi mantida, com a chegada do meia Luis Oyama, do Juventude, do atacante Airton Moisés, do Atlético -GO, do lateral Patrick Brey, do Botafogo de Ribeirão, e o volante Jean Immer, do Ceará.

SÃO PAULO - A ordem é economizar e diminuir a folha de pagamento de 18 para 16 milhões. Por isso, saíram 15 jogadores, entre eles Rafinha, Galoppo e Rodrigo Nestor. Contratou o lateral esquerdo Enzo Diaz e o meia Oscar, grande aposta, que estava na China. Busca ainda um lateral direito e espera a chegada de Wendel, lateral esquerdo do Porto. Manteve o treinador Luis Zubeldía.

Grupo D: Palmeiras luta por feito histórico contra rivais bem fracos

Paulinho é a principal contratação do Palmeiras para 2025 Imagem: Giovani Conde/Palmeiras

O Campeonato Paulista teve sua primeira edição em 1902 e até hoje teve apenas um clube que ganhou quatro anos seguidos, o Paulistano. Comandado por Abel Ferreira pelo quinto ano seguido, o Palmeiras, com dois novos atacantes, tenta repetir o feito.

Na primeira fase, divide o grupo com a Ponte Preta, ferida por um rebaixamento, o Velo Clube, campeão da A-2, e o São Bernardo, que há dois anos tenta subir para a Série B do Brasileiro.

PALMEIRAS - É o atual tricampeão e pretende igualar o feito do Paulistano, que venceu o campeonato de 1916 a 1919. Reforçou o ataque com as chegadas do uruguaio Facundo Torres e de Paulinho, do Galo, contratação por 17 milhões de euros e mais a cessão dos volantes Patrick e Gabriel Menino. Com os novos atacantes e Estevão, se afasta da falta de constância de Flaco López e Rony.

PONTE PRETA - Caiu para a Série C do Brasileiro e trouxe o treinador Alberto Valentim, que também foi rebaixado com o Ituano. A diretoria aposta em jogadores rodados, "cascudos", que suportem a pressão física e psicológica. Vieram o goleiro Diogo Silva, que passou pelo Vasco, o lateral direito Maguinho, ex-Atlético-GO, o atacante Serginho, que subiu com o Santos, o ponta Vitor Andrade, do Botafogo de Ribeirão Preto, e o volante Lucas Cândido, que foi campeão da Libertadores em 2013, pelo Galo.

SÃO BERNARDO - O time esteve a ponto de subir para a Série B nos dois últimos anos. Mesmo assim, com o insucesso, a diretoria apostou na continuidade. Manteve o treinador Ricardo Catalá e renovou contrato de vários jogadores, entre eles os goleiros Alex Alves e Júnior Oliveira, que vão disputar posição com Vanderlei, que brilhou no Santos e que era reserva de Alex Muralha no Mirassol. Chegaram também velhos conhecidos, como o atacante Queiroz, que estava no Brusque, e Matheus Salustiano, zagueiro que jogou pelo Guarani no ano passado. O São Bernardo fez jogo-treino com o Palmeiras e perdeu por 4 a 1.

VELO CLUBE - Campeão da Série A-2, manteve o treinador Guilherme, ex-atacante que brilhou no Corinthians e no Galo. O time fez quatro jogos-treinos e venceu todos, deixando a diretoria entusiasmada. O estádio foi reformado, com ajuda da Prefeitura, para ter capacidade de dez mil pagantes. A base do ano passado foi mantida, com reforços de pouca projeção, como os atacantes Jefferson Nem, da China, e Cauari, do Brusque. O lateral Cezane, que estava emprestado ao Monte Azul, retornou. Chegaram também o lateral-direito Yuri Ferraz, do ABC, e Renan Siqueira, da Ferroviária.