Palmeiras inscreve Facundo Torres e Atuesta no Paulista; Paulinho e Vitor Reis ficam fora

Na véspera da estreia no Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, nesta quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, o Palmeiras enviou à Federação Paulista de Futebol, nesta terça-feira, a lista de jogadores inscritos para a primeira rodada da competição.

Além dos atletas remanescentes da temporada passada, fazem parte da relação o meia colombiano Atuesta, que retornou de empréstimo ao Los Angeles FC, e o atacante uruguaio Facundo Torres, reforço contratado do Orlando City.

O atacante Paulinho, vindo do Atlético-MG e que se recupera de cirurgia na canela direita, será inscrito na competição assim que estiver regularizado junto à CBF, o que deverá acontecer nos próximos dias. Mesmo assim, a previsão de retorno do jogador aos gramados é entre abril e maio, ou seja, dificilmente ele disputará o Estadual.

Já o zagueiro Vitor Reis tem a venda encaminhada para o Manchester City e também não ficará à disposição do técnico Abel Ferreira. Na segunda-feira, a presidente Leila Pereira admitiu que o defensor de 19 anos fazia parte dos planos, mas que poderia sair imediatamente para o futebol inglês. "Meu desejo é que, caso chegássemos a um acordo com o Manchester City, a venda fosse feita agora, mas que o Vitor saísse apenas após o Mundial de Clubes. Isso está sendo conversado, mas pode ser que não seja possível", explicou.

Inicialmente, a lista A conta com 26 nomes, de um limite de 30, e poderá ser completada até 11 de fevereiro. Jovens formados na base e nascidos até 2004, casos dos atacantes Estêvão, Luighi e Thalys, integram a lista B, que é ilimitada e atualmente conta com seis nomes.

Em busca do tetracampeonato estadual, o conjunto alviverde treinou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, em preparação para a estreia na competição. Os jogadores fizeram um trabalho tático, com enfoque no posicionamento, um coletivo em campo reduzido e enfrentamentos no último terço do gramado.