Oscar fala sobre saída conturbada do São Paulo em apresentação: "Nunca me assombrou"

Oscar comentou sobre a saída conturbada do São Paulo no início de sua carreira ao ser apresentado oficialmente como reforço do clube nesta terça-feira, em Orlando, nos EUA, onde o elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía realiza sua pré-temporada.

A contratação mais badalada do Tricolor nesta janela de transferências preferiu deixar o que aconteceu no passado, embora não tenha se incomodado em responder aos questionamentos sobre o período em que teve de ir à Justiça para rescindir seu contrato com o clube.

"Isso nunca me assombrou. Não tenho mágoa, o torcedor sempre me tratou com carinho. Estou voltando para cá com um carinho enorme da torcida por mim. Espero retribuir esse carinho, mostrar meu melhor futebol, fazer grandes jogos pelo São Paulo e, consequentemente, ganhar títulos no clube", afirmou Oscar, que vestirá a camisa 8 tricolor.

Durante o período em que as partes ainda estavam em negociação, parte da torcida são-paulina se mostrou contrária à contratação de Oscar justamente por causa de sua conturbada saída em 2009. Agora, o meio-campista terá a oportunidade de refazer sua história no clube.

Relembre o caso

Oscar entrou na Justiça contra o São Paulo no fim de 2009. Na época, o jogador pediu a rescisão de contrato alegando que, aos 16 anos, foi coagido a assinar um vínculo válido por cinco anos, prática que não é reconhecida pela Fifa, que prevê contratos de até três temporadas para jogadores menores de idade.

Justamente pelo fato de a Fifa não reconhecer esse tipo de contrato firmado entre Oscar e São Paulo, o meio-campista acabou vencendo na Justiça em primeira instância, mas o clube do Morumbi cassou a liminar poucos dias depois, fazendo com que o vínculo do jovem entrasse em vigor novamente.

Em junho de 2010, porém, o São Paulo perdeu a luta de braço. Oscar, enfim, conseguiu anular o seu contrato e acabou se transferindo para o Internacional. O caso, entretanto, estava longe do fim, O Tricolor seguiu brigando na Justiça, que, em fevereiro de 2011, deu razão ao clube paulista, fazendo com que o vínculo do meia voltasse a valer.

Somente depois disso que o Internacional decidiu procurar o São Paulo para negociar a aquisição dos direitos econômicos de Oscar. Após longas tratativas, o clube colorado aceitou pagar R$ 15 milhões ao Tricolor para encerrar de uma vez por todas o caso.