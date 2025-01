Olympique de Marselha perde do Lille nos pênaltis e é eliminado da Copa da França

O Olympique de Marselha foi eliminado pelo Lille nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1, no Stade Velodrome. O triunfo desta terça-feira colocou o Lille na terceira fase da Copa da França.

??90' | #OMLOSC 1??-1?? [TAB 3??-4??] Fin de parcours en Coupe de France pour l'OM. Nos Olympiens s'inclinent aux tirs au but face au LOSC. ? Rendez-vous dès dimanche pour la réception du RC Strasbourg. pic.twitter.com/OUmyIy7udl ? Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2025

O Olympique volta a campo neste domingo, contra o Strasbourg, pela 18ª rodada do Francês. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Stade Velodrome. Por sua vez, o Lille enfrenta o Nice, no Estádio Pierre-Mauroy, às 17h05 de sexta-feira.

O jogo

Aos 23 minutos do segundo tempo, Jonathan David recebeu pela direita do campo de ataque e cruzou para Haraldsson, que bateu de primeira. A bola desviou no goleiro e foi parar no fundo do gol.

O Olympique foi para cima no final do jogo e chegou ao gol de empate aos 52. Após cruzamento de Greenwood passar por toda área, Rabiot dominou pela esquerda e rolou para Luiz Henrique. O brasileiro fuzilou no canto, sem chances para o goleiro.

Nas penalidades, Greenwood, Balerdi e Rabiot converteram para o Olympique, mas Luiz Henrique e Rowe erraram. Já do lado do Lille, Bakker, Ismaily, André Gomes e Alexsandro acertaram.

Com o Lille na briga, o sorteio das oitavas de final da Copa da França será realizado nesta quinta-feira, às 16h.

Confira outros resultados pela Copa da França nesta terça:

Reims 1 (3) x (1) 1 Monaco



Le Mans 1 (4) x (3) 1 Valenciennes



Guingamp 2 (9) x (8) 2 Sochaux



Bastia 0 x 1 Nice



Dives 1 x 0 Le Puy