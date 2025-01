Mayke entra no último ano de contrato e tenta se reafirmar no Palmeiras após 2024 marcado por lesões

Atleta com mais tempo de casa no atual elenco do Palmeiras, Mayke quer se reafirmar no clube em 2025. O lateral direito vem de uma temporada marcada por lesões.

Em 2024, foram quatro contusões. A primeira foi em fevereiro, quando sentiu a coxa direita e ficou afastado por cerca de um mês. Foram sete compromissos fora.

Em julho, foi diagnosticado com um edema na coxa direita e ficou de fora de mais dois embates. O camisa 12 voltou a ficar à disposição no final do mês, mas logo voltou a ser baixa por "dores musculares".

De volta no começo de agosto, Mayke viveu mais um drama e precisou ser substituído no decorrer das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, depois de sentir dores na panturrilha direita. Por esse problema, virou desfalque, mais uma vez, em três jogos.

Em meio a tantas lesões, o lateral acabou entrando em campo em 40 dos 67 compromissos do Palmeiras no último ano. Destes, ele foi titular em somente 22. Além disso, marcou um gol e deu quatro assistências.

Quem acabou sendo mais utilizado por Abel Ferreira foi Marcos Rocha. O experiente defensor foi acionado 51 vezes, sendo 39 entre os 11 iniciais. Contratado no meio do ano, Giay foi usado 12 vezes, 10 como titular.

Em 2025, portanto, Mayke tenta afastar os fantasmas e retomar o seu posto na lateral direita. O jogador de 32 anos coleciona 293 compromissos com a camisa alviverde, oito bolas na rede e 24 passes para tentos.

E este ano vai ser importante na carreira do defensor. Isso porque é o seu último ano de contrato com o Palmeiras. O vínculo é válido até o dia 31 de dezembro. Ou seja, a partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).

Atual tricampeão do Estadual, o Verdão está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. A equipe de Abel Ferreira busca o tetra consecutivo da competição.