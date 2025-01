Leila Pereira, do Palmeiras, vai à Justiça contra Dudu por conta de xingamento nas redes sociais

A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, vai à Justiça contra o atacante Dudu por conta de xingamento nas redes sociais. O jogador do Cruzeiro ofendeu a mandatária do Verdão na última segunda-feira, em publicação feita no Instagram, após a mesma ter afirmado que o atleta saiu do clube pela porta dos fundos e gerou prejuízo aos cofres alviverdes.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta do fundo!!! (sic) Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, sra. Leila Pereira. Me esquece, vtnc", escreveu o atual atleta do Cruzeiro.

O entendimento de Leila é que os termos usados por Dudu são agressivos e machistas. A dirigente achou a reação do atacante desproporcional, já que ela não ofendeu o atleta em nenhum momento durante sua declaração.

A informação de que Leila irá processar Dudu foi divulgada inicialmente pela jornalista Alicia Klein e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Dudu voltou a atacar Leila nesta terça-feira, afirmando que a presidente do Palmeiras é "mais falsa que nota de dois reais". De acordo com o atleta, a dirigente fala "na lata" com a imprensa, mas tinha outra postura quando ficava frente a frente com ele.

Com passagem extremamente vitoriosa, Dudu deixou o Palmeiras no final da última temporada e foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 23 de dezembro de 2024.

Dudu chegou ao Verdão em 2015 e se tornou ídolo. Foram 12 títulos e diversos prêmios individuais. Ele deixou o clube com duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2015) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A relação entre Dudu e Leila estremeceu a partir do momento que o jogador acertou sua saída para o Cruzeiro em meados da última temporada, mas voltou atrás após pressão da torcida. O jogador, mesmo recuperado de lesão, pouco atuou até o final de 2024 e, aí sim, foi anunciado pela Raposa após assinar sua rescisão com o Verdão.