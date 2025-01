Kings World Cup Nations atinge recorde ao registrar 100 milhões de espectadores

A Kings League, competição de futebol de 7 e de entretenimento criada pelo lendário jogador e empreendedor Gerard Piqué, anunciou oficialmente que o torneio Kings World Cup Nations estabeleceu um novo marco na audiência esportiva global, com impressionantes 100 milhões de espectadores acompanhando o evento. Além disso, o torneio gerou impressionantes 1,5 bilhão de impressões nas redes sociais, consolidando ainda mais sua posição como um fenômeno esportivo global.

A grande final da Kings World Cup Nations aconteceu no último domingo, no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, com uma multidão de mais de 40 mil fãs presentes lotando a casa da Juventus. Uma audiência massiva assistiu ao Brasil, liderado pelo MVP Kelvin Oliveira, derrotar a Colômbia por 6 a 2 e levantar o troféu da Kings World Cup Nations.

Os 100 milhões de espectadores acompanharam o evento por meio de diversas plataformas, como Twitch, YouTube, Kick, TikTok e Facebook, com mais de 75 canais transmitindo a Kings World Cup Nations.

Presidentes de times transmitiram os jogos ao vivo em seus próprios canais, juntamente com vários parceiros de mídia global. A competição foi transmitida globalmente, com parceiros em cinco continentes, incluindo ESPN/Disney+ na América Latina, CBS Golazo Network nos Estados Unidos, SKYSPORT na Itália, MBC/SSC no Oriente Médio e Norte da África, e DAZN no Japão e Austrália.

Além da impressionante audiência televisiva e por streaming, a Kings World Cup teve um impacto significativo nas redes sociais. Com 1,5 bilhão de impressões, o torneio tornou-se um tema central de conversa entre fãs ao redor do mundo. Reações ao vivo, bastidores e interações com os fãs elevaram os níveis de engajamento e entusiasmo nas plataformas sociais.

A final foi um espetáculo emocionante. O Brasil triunfou sobre a Colômbia com uma vitória de 6 a 2, conquistando o título de Campeão Mundial. O goleiro colombiano Camilo Mena foi homenageado como o melhor goleiro do torneio, enquanto Kelvin Oliveira recebeu os prêmios de MVP e artilheiro da Kings World Cup Nations.

A estrela das redes sociais e sensação do boxe Jake Paul foi um dos presidentes da equipe dos Estados Unidos e esteve presente em Turim para a final. O cantor Mahmood abriu a grande final com uma grande apresentação musical.

Durante o intervalo da final, lendas como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Miguel Layún e Iker Casillas entraram em campo para uma partida especial de "Lendas contra Streamers", enfrentando streamers populares como Blur, Frenezy, Luca Campolunghi, Manuuxo, Er Faina e PirlasV. Outras lendas do futebol mundial também participaram do torneio, incluindo Kaká, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Javier "Chicharito" Hernández, Francesco Totti, Claudio Marchisio, Kang-in Lee, Ji-sung Park, Alessandro Del Piero, Luca Toni, James Rodríguez e Mario Götze.