Kamehameha! Felipe Bunes explica comemoração em homenagem a Dragon Ball no UFC

Na noite do último sábado (11), o brasileiro Felipe Bunes finalizou Jose Johnson no encerramento do card preliminar do UFC Vegas 101 e conquistou sua primeira vitória na organização. Após o triunfo, ainda no octógono, o potiguar - membro da equipe 'Pitbull Brothers' - comemorou emulando um 'Kamehameha', em homenagem ao anime japonês 'Dragon Ball', do qual o peso-mosca (57 kg) é um fã incondicional.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, 'Felipinho' explicou a origem da comemoração e destacou a importância do anime em sua vida, desde a infância, incluindo seu interesse pelo mundo das lutas. O atleta da equipe 'Pitbull Brothers' ainda revelou que as homenagens a Dragon Ball não se restringem à celebração mostrada por ele no UFC Vegas 101 e envolvem até mesmo seu filho, que recebeu o nome de Gohan, em referência ao personagem do desenho animado.

"Dragon Ball, literalmente, foi o que me fez gostar de esportes de luta. Realmente, o Dragon Ball mudou a minha vida, porque eu sempre quis ser lutador. Eu brincava de 'fusão' na rua e saía brincando de porrada. Então, eu levo o estilo Dragon Ball mesmo para a minha vida. Não à toa, o nome do meu filho é Miguel Gohan e eu tenho o braço todo tatuado de Dragon Ball. É paixão mesmo", contou Felipe.

Currículo de Felipe Bunes

Aos 35 anos de idade, Felipe Bunes soma 14 vitórias - nove delas por finalização - e sete derrotas na carreira como lutador profissional de MMA. Com passagens por eventos como o 'ACA' e o 'LFA', Felipinho estreou pelo Ultimate em janeiro do ano passado, com uma derrota para o promissor Joshua Van, por nocaute técnico. No último sábado, entretanto, o potiguar deu a volta por cima e se recuperou, alcançando seu primeiro triunfo na liga presidida por Dana White, ao finalizar Jose Johnson no UFC Vegas 101.

Felipe Bunes channeled his inner Goku and hit the Kamehameha last night ??#UFCVegas101 #UFC #MMA pic.twitter.com/WRPQH3BvK4

- UFC on TNT Sports (@ufcontnt) January 12, 2025