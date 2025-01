Juventus empata com a Atalanta e perde chance de entrar no G4 do Italiano

A Juventus empatou com a Atalanta por 1 a 1, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Italiano, nesta terça-feira, no Gewiss Stadium. O gol dos visitantes foi marcado por Kalulu e Retegui empatou.

Com o resultado, a Juventus perde a chance de entrar no G4 e segue na quinta posição, com 34 pontos. Já a Atalanta aparece na terceira colocação, com 43.

A Juventus volta a campo neste sábado, contra o Milan, pela 20ª rodada do Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília), no Allianz Stadium. No mesmo dia, a Atalanta enfrenta o Napoli, no Gewiss Stadium, às 16h45.

O Jogo

Os visitantes abriram o placar aos oito minutos do segundo tempo. McKennie recebeu pela direita do campo de ataque, avançou e deu passe para Kalulu, que chutou de primeira para balançar as redes.

Aos 33, De Roon cruzou pela esquerda para Bellanova, que escorou de cabeça para Retegui. O atacante, oportunista, deu um peixinho para mandar a bola para o fundo do gol e empatar.