João tem série incrível, mas não é favorito contra italiano, diz ex-tenista

Apesar da ótima sequência de 14 vitórias, João Fonseca não pode ser considerado favorito na segunda rodada do Aberto da Austrália, afirmou o ex-tenista Marcos Daniel no UOL News, nesta terça (14).

O tenista brasileiro (número 112 do mundo) venceu Andrey Rublev (9), na estreia da competição, e agora enfrenta o italiano Lorenzo Sonego (55) pela segunda rodada.

Mesmo o João [Fonseca] fazendo essa caminhada meteórica desde o fim de 2024, início de 2025, com 14 vitórias seguidas - um resultado incrível -, o Sonego é favorito. [...] A gente tem que levar em consideração que esse cara [Sonego] é muito experimentado, já jogou diversas vezes jogos de cinco sets, e o João vem com 14 jogos nas costas seguidos.

Marcos Daniel, ex-tenista

Rodrigo Mattos: 'Leila quis forçar saída do Rony falando de Dudu'

Ao usar o exemplo - ruim - de Dudu, Leila Pereira quis apontar um caminho pacífico para a saída de Rony, opinou Rodrigo Mattos.

A Leila, me parece, estava usando a declaração para dar uma forçada na saída do Rony. Foi minha impressão de que por isso que ela botou o Dudu no meio. [...] Ela quer negociar o Rony, então usou o exemplo para dizer: 'Tem uma saída possível'.

Rodrigo Mattos

