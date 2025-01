João Fonseca vibra com 1ª vitória num Grand Slam: 'Tentei não colocar pressão em mim mesmo'

João Fonseca vibrou com sua grande estreia num torneio de Grand Slam, nesta terça-feira. Não faltaram motivos para o brasileiro de apenas 18 anos comemorar após a vitória sobre o russo Andrey Rublev, atual número nove do mundo, na rodada de abertura do Aberto da Austrália, em Melbourne.

Fonseca comemorou diversas "estreias" em seu currículo. Ele venceu logo em sua primeira partida numa competição deste nível. Também foi sua primeira vitória sobre um rival do Top 10 do ranking. Além disso, foi sua estreia na grandioso quadra Margaret Court Arena, a segunda maior do complexo do aberto da Austrália, onde só costumam jogar os tenistas mais vitoriosos e bem ranqueados do circuito.

"Nada mal", celebrou o brasileiro. "Foi minha primeira vez aqui, nesta quadra. Minha primeira partida. Eu curti jogar aqui", disse Fonseca, que se esforçou para não se abater pelo nervosismo natural da estreia. "Eu apenas foquei no meu jogo, tentei não colocar pressão em mim mesmo. Jogando contra um cara tão bom, diante de uma arquibancada lotada, eu apenas tentei curtir o jogo. E agora estou na segunda rodada."

Fonseca vibrou ao longo de toda a partida, desde o primeiro set. Chegou a pedir o apoio da torcida em diversos momentos do confronto. "Eu gostaria muito de agradecer a esta torcida maravilhosa. Tem muitos brasileiros aqui torcendo por aqui. Agradeço muito a vocês. Aqui é Brasil, vamoooo!!!!", celebrou.

O tenista carioca despachou o experiente Rublev pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5). Com uma atuação arrasadora nas duas primeiras parciais, ele destacou a "intensidade" do seu jogo. "Acho que me fui bem na intensidade nos momentos decisivos. Sei que joguei melhor nos pontos mais importantes da partida", analisou.

Fonseca enfrentará na segunda rodada o italiano Lorenzo Sonego. A data e o horário da partida ainda não foram divulgados. Mas é provável que o confronto seja marcado para quinta-feira.